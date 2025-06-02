Может 'влететь в копеечку'! Топ-5 мошеннических схем, в которые попадают туристы

Сейчас, в период пика сезона бронирования отпусков, многие туристы активно ищут выгодные предложения для путешествий. Однако отдыхающим стоит быть особенно бдительными относительно мошеннических схем, которые могут обойтись им в кругленькую сумму.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Эксперт по путешествиям Танасис Мугиус, назвал пять самых распространенных видов мошенничества, в которые могут попасть туристы.

Поддельные электронные билеты и сайты авиакомпаний

Такой вид мошенничества обычно связан с фальшивыми веб-страницами, предназначенными для кражи платежных данных или обмана путешественников. Чтобы избежать этого, стоит бронировать авиабилеты только через официальные веб-сайты авиакомпаний или проверенные платформы, также обращать внимание на тревожные сигналы в электронных письмах, такие как общие приветствия, неправильные домены, которые являются распространенными явлениями в попытках фишинга.

"Всегда проверяйте адрес электронной почты отправителя и проверяйте подтверждение, войдя на официальный сайт авиакомпании или обратившись непосредственно в службу поддержки клиентов", – подчеркнул эксперт.

Фальшивые туристические агенты

Танасис Мугиус предупреждает, что мошенники могут создавать ненастоящие веб-сайты или имитировать деятельность законных туристических агентств. Он советует всегда проверять информацию о своем туристическом агенте через надежные отраслевые организации.

"Легальные агенты предоставляют контракты, прозрачные правила отмены и не заставляют вас осуществлять быстрые платежи без возможности возврата средств через приложения для наличных, банковские переводы или подарочные карты. Если у агентства нет онлайн-отзывов, физического адреса или линии обслуживания клиентов, это, вероятно, мошенничество", – отметил эксперт.

Остерегайтесь "бесплатных круизов"

Танасис Мугиус отмечает, что мошенники заметили рост интереса к круизным отпускам и воспользовались этим, чтобы обманывать "начинающих путешественников". Стоит быть осторожными с нежелательными предложениями круизов, особенно теми, что утверждают, будто вы "выиграли" путешествие.

Эксперт призывает путешественников "всегда проверять детали круиза непосредственно у официальной компании, сверяя названия судов, маршруты и даты отправления". Перед осуществлением любого платежа важно получить письменный договор, где четко указаны все сборы, налоги, возможные изменения портов и политика отмены.

Мошенничество с перепродажей отпусков

Жертв этого вида афер часто заманивают мошенническими сделками по таймшерам или фальшивыми предложениями перепродажи, которые обещают "роскошные отпуска, эксклюзивные льготы и высококлассные удобства". Схемы часто выглядят "законными" и имеют "отшлифованные маркетинговые материалы".

"Многие мошенничества основываются на устных обещаниях, которые никогда не превращаются в фактическую сделку", – говорит Танасис.

Чтобы избежать мошенничества, стоит узнать все о разработчике, его местонахождении и отзывах клиентов на проверенных платформах.

Мошенничества с жильем

Чтобы избежать мошенничества с проживанием, всегда нужно бронировать жилье через проверенные платформы или официальный сайт отеля. Эксперт категорически предупреждает: если продавец поощряет вас платить ему деньги вне платформы, никогда этого не делайте.

"Если кто-то об этом спрашивает, это серьезный тревожный сигнал и, вероятно, мошенничество", – отмечает он.

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