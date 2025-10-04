В какие музеи Украины можно попасть в октябре совершенно бесплатно: сохраняйте список
Хотите интересно прогуляться, отвести на экскурсию семью, даже целый класс, потратив минимум денег? В придачу, получить впечатления, знания и возможность изменить картинку перед глазами. Дни открытых дверей в музеях Украины — прекрасная возможность, которая поможет осуществить желание. Бесплатные музеи на октябрь в Киеве, Львове и Одессе уже в списке от OBOZ.UA.
Бесплатные музеи Киева
Столица удивляет возможностями отдыха самых ловких и тех, кто умеет заранее планировать свои выходные. Лучшие музеи столицы для детей и взрослых открывают свои двери для всех желающих раз в месяц, абсолютно бесплатно, успейте забронировать места на октябрь.
- Музей Ханенко — обычно первая среда каждого месяца. Однако в октябре день открытых дверей не планируется. Музей приглашает в ноябре (5.11.2025).
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры — третий четверг месяца (16.10.2025).
- Национальный музей Тараса Шевченко — последний четверг месяца (30.10. 2025).
- Литературно–мемориальный музей Марии Заньковецкой — последнее воскресенье месяца (26.10.2025).
- Музей Ивана Гончара — последняя пятница месяца (31.10.2025).
- Литературно–мемориальный музей-квартира Павла Тычины — последнее воскресенье месяца (26.10.2025).
- Национальный художественный музей Украины — каждое последнее воскресенье месяца (26.10.2025).
- Музей истории Киева — каждый первый понедельник месяца (6.10.2025).
- PinchukArtCentre — всегда свободный вход, и возможность регулярных бесплатных экскурсий.
- Музей становления украинской нации — последняя пятница каждого месяца (31.10.2025).
- Национальный музей "Чернобыль" — первый вторник месяца для студентов (7.10.2025)
- Музей воды — только тематические даты 22 марта (Всемирный день воды), о других объявляется на официальном сайте.
Вы всегда можете поинтересоваться через официальные сайты или телефон, если не нашли свой любимый музей столицы в нашем списке.
Бесплатные музеи Львова
Старинное место полно хорошими бесплатными локациями для прогулок. Большинство музеев Львова не имеют дня открытых дверей, или проводят их всего несколько раз в год. Однако, нам удалось найти те, которые вы можете посетить уже в октябре.
- Минералогический музей ЛНУ — 11 и 12 октября 2025 года.
- Интерактивный музей D.S.Тайная Аптека — планируется бесплатная экскурсия с мастер-классами ко Дню Св. Николая.
- Музей науки — первый понедельник каждого месяца (6.10.2025).
- Музей Арсенал — первый понедельник месяца (6.10.2025).
- Парк миниатюр замков и оборонительных сооружений древней Украины — вход свободный, выставка под открытым небом.
- Дом спасенных животных — вкусности и помощь приветствуется.
- Музей истории Львовской железной дороги — вход свободный.
Львов — это сплошной архитектурный музей под открытым небом, вам остается только выйти на прогулку.
Бесплатные музеи Одессы бесплатные музеи Одессы
Смотреть на море можно вечно, однако, предлагаем разнообразить свой осенний отдых в Одессе и выбрать один из бесплатных музеев колоритного города.
- Дом–музей Рериха.
- Музей эпиграфики Одессы.
- Музей Холокоста.
- Музей истории Одесской железной дороги.
- Музей нематериального культурного наследия.
- Музей Одесского порта.
Город на Черном море стоит посещать в течение года, чтобы подышать целебным воздухом и насладиться терапевтическими картинами воды.
