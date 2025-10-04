В какие музеи Украины можно попасть в октябре совершенно бесплатно: сохраняйте список

Хотите интересно прогуляться, отвести на экскурсию семью, даже целый класс, потратив минимум денег? В придачу, получить впечатления, знания и возможность изменить картинку перед глазами. Дни открытых дверей в музеях Украины — прекрасная возможность, которая поможет осуществить желание. Бесплатные музеи на октябрь в Киеве, Львове и Одессе уже в списке от OBOZ.UA.

Бесплатные музеи Киева

Столица удивляет возможностями отдыха самых ловких и тех, кто умеет заранее планировать свои выходные. Лучшие музеи столицы для детей и взрослых открывают свои двери для всех желающих раз в месяц, абсолютно бесплатно, успейте забронировать места на октябрь.

Музей Ханенко — обычно первая среда каждого месяца. Однако в октябре день открытых дверей не планируется. Музей приглашает в ноябре (5.11.2025).

Музей выдающихся деятелей украинской культуры — третий четверг месяца (16.10.2025).

Национальный музей Тараса Шевченко — последний четверг месяца (30.10. 2025).

Литературно–мемориальный музей Марии Заньковецкой — последнее воскресенье месяца (26.10.2025).

Музей Ивана Гончара — последняя пятница месяца (31.10.2025).

Литературно–мемориальный музей-квартира Павла Тычины — последнее воскресенье месяца (26.10.2025).

Национальный художественный музей Украины — каждое последнее воскресенье месяца (26.10.2025).

Музей истории Киева — каждый первый понедельник месяца (6.10.2025).

PinchukArtCentre — всегда свободный вход, и возможность регулярных бесплатных экскурсий.

Музей становления украинской нации — последняя пятница каждого месяца (31.10.2025).

Национальный музей "Чернобыль" — первый вторник месяца для студентов (7.10.2025)

Музей воды — только тематические даты 22 марта (Всемирный день воды), о других объявляется на официальном сайте.

Вы всегда можете поинтересоваться через официальные сайты или телефон, если не нашли свой любимый музей столицы в нашем списке.

Бесплатные музеи Львова

Старинное место полно хорошими бесплатными локациями для прогулок. Большинство музеев Львова не имеют дня открытых дверей, или проводят их всего несколько раз в год. Однако, нам удалось найти те, которые вы можете посетить уже в октябре.

Минералогический музей ЛНУ — 11 и 12 октября 2025 года.

Интерактивный музей D.S.Тайная Аптека — планируется бесплатная экскурсия с мастер-классами ко Дню Св. Николая.

Музей науки — первый понедельник каждого месяца (6.10.2025).

Музей Арсенал — первый понедельник месяца (6.10.2025).

Парк миниатюр замков и оборонительных сооружений древней Украины — вход свободный, выставка под открытым небом.

Дом спасенных животных — вкусности и помощь приветствуется.

Музей истории Львовской железной дороги — вход свободный.

Львов — это сплошной архитектурный музей под открытым небом, вам остается только выйти на прогулку.

Бесплатные музеи Одессы бесплатные музеи Одессы

Смотреть на море можно вечно, однако, предлагаем разнообразить свой осенний отдых в Одессе и выбрать один из бесплатных музеев колоритного города.

Дом–музей Рериха.

Музей эпиграфики Одессы.

Музей Холокоста.

Музей истории Одесской железной дороги.

Музей нематериального культурного наследия.

Музей Одесского порта.

Город на Черном море стоит посещать в течение года, чтобы подышать целебным воздухом и насладиться терапевтическими картинами воды.

