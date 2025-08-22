Куда поехать в отпуск осенью: названа скрытая жемчужина Италии

Куда еще ехать догонять уходящее лето, как не в Италию. Бархатный сезон здесь может быть очень приятным, если выбрать правильное место для отпуска.

При этом издание Travel off Path советует отправляться в путешествие не в Рим или Венецию, где туристов в сентябре не становится меньше. Идеальным направлением в Италии оно назвало городок Матера в провинции Базиликата, который можно назвать настоящим музеем под открытым небом.

Здесь находятся древние памятники, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, каменный городской пейзаж и узкие улочки, хранящие века истории. Он видел и древних римлян, и греков, и арабов, и византийцев, а люди селились в этих краях еще с каменного века, то есть примерно 10 000 лет назад. Поэтому, по сути, Матера является местом проживания людей дольше, чем Рим.

Одна из главных причин, по которой Матера не так известна — ее сравнительно небольшие размеры. Здесь невозможно расселить десятки тысяч туристов одновременно. Еще одна причина, почему город остается скрытой жемчужиной, это звание "позора Италии", которое он когда-то носил. Все потому, что здесь когда-то жили преимущественно бедняки, а местная архитектура не демонстрирует привычной изысканности.

Однако своих гостей город поражает уникальными сасси – домами, вырезанными прямо в скалах. В 1990-е годы этот удивительный комплекс был внесен в список ЮНЕСКО. Местные жители до сих пор живут в этих домах-пещерах. Здесь же селят и некоторых приезжих. Такая архитектура во-первых не нарушает природный ландшафт – город расположен в естественных скалах, а во-вторых не похожа ни на что другое. Поэтому визит сюда действительно оставит после себя уникальные впечатления.

Кроме блуждания крутыми и извилистыми улицами Матери, посетите местный Музей оливок и Музей современной скульптуры. И не забудьте поужинать хотя бы в нескольких ресторанах. Матера является родиной сытного супа крапиата, который готовят из различных бобовых. Поэтому обязательно попробуете его именно здесь.

