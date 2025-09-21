Какие страны самые холодные в мире: рейтинг
В 2025 году ученые составили обновленный список самых холодных стран мира на основе среднегодовых температур, полученных из надежных источников, таких как Всемирная метеорологическая организация, NASA и NOAA. Эти данные учитывают как спутниковые наблюдения, так и измерения на наземных станциях, обеспечивая точность и всесторонность анализа.
Рейтинг подчеркивает, что холодные регионы не только сохраняют свои низкие температуры, но и претерпевают быстрые изменения из-за глобального потепления. Антарктида возглавляет список с экстремально низкими показателями, за ней следуют страны Северного полушария с заметными вариациями в регионах.
Как отмечает Condé Nast Traveler, исследование также касается феномена полярного усиления, которое ускоряет нагрев в этих зонах. В общем, этот обзор иллюстрирует, как климатические процессы делают холодную погоду более непредсказуемой, влияя на экосистемы и человеческую жизнь.
10 самых холодных стран мира
- Антарктида — средняя температура -56,7ºC
- Россия — средняя температура в Сибири -5,4ºC
- Канада — средняя температура в северных регионах -4,8ºC
- Гренландия — зафиксировано -3,6ºC
- Монголия — среднегодовая температура достигла -0,9ºC
- Норвегия — включая Шпицберген, средняя температура составила 1,3ºC
- Казахстан — средняя температура по стране достигла 1,6ºC
- Финляндия — средняя температура составила 1,9ºC
- Исландия — поднялась до 2,0ºC
- Соединенные Штаты (Аляска) — средняя температура составила 2,1ºC.
Многие из этих холодных зон нагреваются быстрее других частей планеты из-за эффекта полярного усиления, когда таяние снега и льда уменьшает отражение солнечного света, приводя к дополнительному поглощению тепла, отмечает издание.
Это особенно заметно в северной Канаде, Гренландии и Сибири, где потеря ледяного покрова становится постоянной проблемой в течение года. Глобальное потепление не всегда смягчает зимы, а наоборот, делает погоду более нестабильной, с резкими колебаниями от мягких периодов до интенсивных морозов.
Ослабление струйного потока из-за отступления морского льда позволяет арктическому воздуху проникать дальше на юг, усиливая полярные вихри и сезонные контрасты. В результате в самых холодных странах наблюдается больше снегопадов, задержек в замерзании и ранних оттепелей, что затрудняет прогнозирование.
Климат становится менее предсказуемым, сочетая общее повышение температур с экстремальными событиями, что требует адаптации от обществ этих регионов.
OBOZ.UA писал, что заядлый путешественник определил одну из лучших стран для путешествий.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.