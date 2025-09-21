Какие страны самые холодные в мире: рейтинг

В 2025 году ученые составили обновленный список самых холодных стран мира на основе среднегодовых температур, полученных из надежных источников, таких как Всемирная метеорологическая организация, NASA и NOAA. Эти данные учитывают как спутниковые наблюдения, так и измерения на наземных станциях, обеспечивая точность и всесторонность анализа.

Видео дня

Рейтинг подчеркивает, что холодные регионы не только сохраняют свои низкие температуры, но и претерпевают быстрые изменения из-за глобального потепления. Антарктида возглавляет список с экстремально низкими показателями, за ней следуют страны Северного полушария с заметными вариациями в регионах.

Как отмечает Condé Nast Traveler, исследование также касается феномена полярного усиления, которое ускоряет нагрев в этих зонах. В общем, этот обзор иллюстрирует, как климатические процессы делают холодную погоду более непредсказуемой, влияя на экосистемы и человеческую жизнь.

10 самых холодных стран мира

Антарктида — средняя температура -56,7ºC

Россия — средняя температура в Сибири -5,4ºC

Канада — средняя температура в северных регионах -4,8ºC

Гренландия — зафиксировано -3,6ºC

Монголия — среднегодовая температура достигла -0,9ºC

Норвегия — включая Шпицберген, средняя температура составила 1,3ºC

Казахстан — средняя температура по стране достигла 1,6ºC

Финляндия — средняя температура составила 1,9ºC

Исландия — поднялась до 2,0ºC

Соединенные Штаты (Аляска) — средняя температура составила 2,1ºC.

Многие из этих холодных зон нагреваются быстрее других частей планеты из-за эффекта полярного усиления, когда таяние снега и льда уменьшает отражение солнечного света, приводя к дополнительному поглощению тепла, отмечает издание.

Это особенно заметно в северной Канаде, Гренландии и Сибири, где потеря ледяного покрова становится постоянной проблемой в течение года. Глобальное потепление не всегда смягчает зимы, а наоборот, делает погоду более нестабильной, с резкими колебаниями от мягких периодов до интенсивных морозов.

Ослабление струйного потока из-за отступления морского льда позволяет арктическому воздуху проникать дальше на юг, усиливая полярные вихри и сезонные контрасты. В результате в самых холодных странах наблюдается больше снегопадов, задержек в замерзании и ранних оттепелей, что затрудняет прогнозирование.

Климат становится менее предсказуемым, сочетая общее повышение температур с экстремальными событиями, что требует адаптации от обществ этих регионов.

OBOZ.UA писал, что заядлый путешественник определил одну из лучших стран для путешествий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.