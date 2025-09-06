Какие страны наиболее загрязнены в мире: рейтинг

Загрязнение воздуха остается одной из самых больших глобальных проблем. Урбанизация, промышленность, транспортные выбросы и аграрные сжигания формируют опасный уровень вредных веществ, влияющий на здоровье миллионов людей.

По данным World Population Review, в мире выделяют девять стран с наиболее загрязненным воздухом. Только совместные усилия правительств, ученых и граждан могут изменить ситуацию и сохранить здоровье будущих поколений.

Чад

Чад считается самой загрязненной страной мира. Причины – регулярные пылевые бури и массовое сжигание биомассы. Именно природные факторы в сочетании с человеческой деятельностью приводят к рекордно высоким уровням мелкодисперсных частиц в воздухе.

Бангладеш

Бангладеш занимает второе место. Здесь уровень вредных выбросов обусловлен работой тысяч кирпичных печей, хаотичным транспортным движением и массовым сжиганием мусора. Жители страны вынуждены ежедневно вдыхать воздух, уровень загрязнения в котором в несколько раз превышает допустимые нормы.

Пакистан

На третьем месте – Пакистан. Загрязнения здесь имеют смешанную природу: от выхлопов автотранспорта и промышленных предприятий до сезонного сжигания урожая, что ежегодно делает атмосферу в стране токсичной.

Демократическая Республика Конго

ДР Конго страдает от сочетания промышленных выбросов и аграрных сжиганий. К этому добавляется быстрый рост населения и отсутствие современной инфраструктуры для очистки воздуха.

Индия

Индия занимает пятое место. Густонаселенные мегаполисы страны страдают от транспорта, производств и сжигания соломы после сбора урожая. Зимой густой смог накрывает целые регионы, создавая опасность для здоровья миллионов людей.

Таджикистан

В Таджикистане главными источниками загрязнения являются транспорт, промышленные выбросы и использование угля и дров для отопления. Это делает воздух особенно вредным в холодный сезон.

Непал

Непал страдает от городских выбросов и традиционного сжигания растительных остатков на полях. Ситуация осложняется рельефом: в горных долинах загрязнение задерживается дольше.

Уганда

В Уганде загрязнение воздуха вызывают транспорт, промышленность и массовое использование биомассы для отопления и приготовления пищи. Это приводит к высокому уровню дыма в городах и селах.

Руанда

Руанда завершает девятку самых загрязненных стран. Здесь основными источниками являются транспорт, промышленные предприятия и традиционные методы отопления жилья.

Последствия для здоровья

Все эти страны имеют общую проблему: высокая концентрация мелких частиц в воздухе приводит к развитию астмы, хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистых болезней и сокращению средней продолжительности жизни. Наиболее уязвимы к воздействию дети и пожилые люди.

Хотя правительства пытаются инвестировать в возобновляемую энергетику и электротранспорт, быстрый прирост населения и индустриализация часто перечеркивают результаты. Международные организации призывают к глобальному сотрудничеству, ведь загрязненный воздух не имеет границ и влияет на всех.

