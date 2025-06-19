Искусственный интеллект назвал самые дешевые курорты Европы для отдыха летом

Сезон отпусков в разгаре, многие люди мечтают о доступном отдыхе без значительных затрат. В Европе есть немало бюджетных курортов, которые сочетают привлекательные цены, комфорт и живописные пейзажи.

Видео дня

Здесь можно насладиться теплой погодой, вкусной кухней и качественным сервисом без лишних затрат. Искусственный интеллект собрал несколько самых выгодных направлений для летнего отдыха.

Болгария

Солнечный берег – популярный курорт на Черноморском побережье Болгарии, который предлагает доступные цены на жилье и еду. Здесь много отелей, ресторанов и баров для любого бюджета.

Золотые пески – еще один болгарский курорт, который привлекает туристов недорогими услугами и приятной атмосферой.

Албания

Дуррес – город на побережье, который популярен среди туристов благодаря дешевым ценам и возможности отдохнуть на прекрасных пляжах.

Влора – еще один албанский курорт, где можно найти недорогие отели и рестораны с видом на море.

Греция

Крит – хотя это популярный курорт, здесь есть много бюджетных вариантов для отдыха, особенно на востоке острова.

Родос – один из самых дешевых островов в Греции, где можно найти доступные цены на отели, рестораны и экскурсии.

Черногория

Будва – популярный черногорский курорт, который привлекает туристов умеренными ценами на проживание, еду и транспорт.

Херцег-Нови – этот курорт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием и природной красотой за небольшие деньги.

Южная Италия

Сицилия – по сравнению с другими регионами Италии, Сицилия может быть намного дешевле. Здесь можно найти бюджетные отели и рестораны с традиционной кухней.

Апулия (Пулия) – еще один регион Италии, где цены на отдых значительно ниже, а побережье необычайно красивое.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект, проанализировал природные условия, туристическую привлекательность и климат и определил три лучших направления для июньского отдыха в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!