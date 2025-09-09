Названы лучшие города Европы для велосипедистов: топ-3

Во многих европейских странах велосипед стал не только средством передвижения, но и важной частью городской культуры. Исследования показывают, что качественная инфраструктура и безопасные условия могут значительно влиять на популярность вело-транспорта.

Видео дня

Сайт Epic Road Rides составил рейтинг самых дружественных к велосипедистам городов в Европе. В перечне учитывались различные факторы – от состояния дорог и уровня безопасности до погоды, наличия специальных событий и культуры езды на двухколесных. Возглавила список столица Дании – Копенгаген, который считается мировым образцом в развитии велосипедной инфраструктуры. Второе и третье место заняли Амстердам и Будапешт.

Копенгаген – столица велосипедной культуры

Копенгаген стал безоговорочным лидером рейтинга благодаря развитой инфраструктуре, высокой безопасности и впечатляющему количеству жителей, которые пользуются велосипедом ежедневно. Почти половина жителей города выбирает его как основной транспорт для поездок на работу или учебу. Город известен низким уровнем аварийности и краж, а также большим количеством пунктов проката.

Одним из самых интересных маршрутов в столице Дании является Harbour Circle, длиной около восьми миль. Он охватывает туристический квартал Нюхавн, парки, зоны для отдыха у воды и даже хаусботы. Такой подход сделал велосипед неотъемлемой частью городской жизни.

Амстердам – город велосипедов и каналов

Амстердам традиционно считают одним из самых удобных городов для вело-прогулок в Европе. Его равнинный ландшафт и компактная планировка делают передвижение максимально комфортным. Город имеет более 500 велосипедных дорожек, а местные жители ежедневно используют велосипеды как основной транспорт.

Благодаря многочисленным вело-светофорам и специальным паркингам, инфраструктура работает без сбоев, а двухколесные стали настоящим символом Амстердама. Туристы часто называют его "Венецией Севера", ведь езда на велосипеде среди каналов и мостов создает уникальную атмосферу.

Будапешт – для живописных поездок вдоль Дуная

Третью позицию в рейтинге занял Будапешт, который в последние годы активно развивает свою велосипедную сеть. Сегодня город имеет более 125 миль специальных дорожек и полос, что делает передвижение удобным и безопасным. Велосипедисты особенно ценят маршруты вдоль Дуная, которые позволяют насладиться пейзажами и архитектурными достопримечательностями.

Будапешт славится своей историей, культурным наследием и известными термальными купальнями, а прогулка на велосипеде позволяет увидеть город с нового ракурса. Благодаря этому венгерская столица стала популярным направлением для тех, кто хочет совместить активный отдых с путешествиями.

OBOZ.UA предлагает путешественникам узнать, какие города в Италии привлекают туристов со всего мира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.