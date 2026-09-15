Европейские направления, которые становятся еще лучше после лета: топ-8

Переполненные поезда, забитые пляжи, очереди к популярным заведениям и рестораны, где столик нужно бронировать за несколько недель, – в разгар туристического сезона даже самые красивые места Европы могут утратить часть своей привлекательности. Особенно это касается Средиземноморья, которое с июня по август заполняют туристы.

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В сентябре и октябре на островах меньше людей, города уже не страдают от сильной жары, а винодельческие регионы как раз вступают в сезон сбора урожая. Издание Travel + Leisure назвало восемь европейских направлений, которые особенно стоит посетить после лета.

Сицилия, Италия

В августе на Сицилии может быть очень многолюдно, особенно во время Феррагосто – большого итальянского летнего праздника 15 августа. Пляжи переполнены, по улицам Таормины трудно пройти, а найти свободный столик в популярных ресторанах Ното бывает непросто.

Зато период с сентября до середины октября считается одним из лучших для путешествия по острову. Дни остаются тёплыми, вечера становятся более комфортными, а туристов значительно меньше.

В это время можно спокойно посетить барочные города долины Ното, подняться на склоны Этны, увидеть Долину храмов или провести несколько дней в приморских городах Таормина и Чефалу.

Лондон, Великобритания

Сентябрь и октябрь могут приятно удивить даже тех, кто привык ассоциировать Лондон с дождями и пасмурной погодой.

В начале осени утра здесь уже прохладные, однако днём нередко бывает солнечно. Такая погода прекрасно подходит для прогулок по Гайд-парку, шопинга в Сохо и длительных прогулок по городу.

Кроме того, именно осенью культурная жизнь британской столицы вновь набирает обороты. В этот период проходят London Fashion Week, художественная ярмарка Frieze London и другие крупные события.

Майорка, Испания

Летом Балеарские острова переживают настоящий туристический бум. На Майорке толпы людей заполняют и улицы Пальмы, и самые известные бухты и пляжи.

После окончания высокого сезона ситуация меняется. На просторных песчаных пляжах становится значительно спокойнее, а в популярных ресторанах уже не нужно бронировать столики за много недель.

Осень особенно хорошо подходит и для активного отдыха. Внутренние районы острова популярны среди велосипедистов, а на горных дорогах после лета становится значительно меньше автомобилей.

Также можно без летних толп прокатиться на старинном деревянном трамвае, который уже более века курсирует между горами и заливом Сольер.

Тоскана, Италия

После лета Тоскана открывается с совершенно другой стороны. Во Флоренции и Ареццо становится меньше туристов, начинается сезон трюфелей, а на виноградниках заканчивается сбор винограда.

Осенние листья придают тосканским пейзажам особые краски, поэтому этот период отлично подходит для автомобильных путешествий между виноградниками и небольшими старинными городами.

Среди самых интересных направлений – долина Валь-д'Орча, Пьенца и окруженный средневековыми стенами Монтальчино, где можно попробовать знаменитые вина Brunello непосредственно в регионе их производства.

В начале осени курорты побережья Тосканы тоже остаются открытыми, а море еще достаточно тёплое для купания.

Ницца, Франция

В июле и августе Французская Ривьера переполнена. Пляжные клубы и рестораны часто забронированы, общественные пляжи переполнены, а улицы Ниццы заполняют туристы и пассажиры круизных лайнеров.

Местные же хорошо знают, что конец лета и начало осени – один из самых приятных периодов на Лазурном берегу.

Море всё ещё тёплое, а изнурительная жара отступает. В региональных поездах становится свободнее, поэтому легко путешествовать вдоль побережья – в Антиб, Кап-д’Ай или средневековый Эз.

Парос, Греция

Небольшой остров Парос в последние годы становится все более популярным среди туристов. Каждое лето здесь открываются новые отели, рестораны и пляжные клубы.

Однако настоящая атмосфера острова, по словам местных жителей, особенно ощущается после окончания высокого сезона. В октябре здесь ещё достаточно тепло, чтобы сидеть на открытой террасе таверны или отправляться по морю на соседний Антипарос. В то же время вечера становятся прохладнее и комфортнее.

Именно осенью в деревнях начинают готовить местный алкогольный напиток souma, а процесс его производства часто превращается в своеобразные праздники урожая.

Марбелья, Испания

Коста-дель-Соль не зря называют "Солнечным побережьем" – в этом регионе около 320 солнечных дней в году.

Поэтому Марбелья не теряет своей привлекательности после окончания лета. Многие известные курорты и отели работают здесь круглый год.

Летом жара может мешать активному отдыху даже утром, зато с сентября температура становится более комфортной. Это хорошее время для тенниса, прогулок и знакомства с городом без летнего ажиотажа.

Амальфитанское побережье, Италия

В разгар лета Амальфитанское побережье переполнено туристическими автобусами и пассажирами круизных судов.

Когда температура начинает снижаться, а поток туристов ослабевает, в регионе становится значительно спокойнее. Именно поэтому сентябрь многие местные жители считают одним из лучших месяцев для отдыха на побережье.

В Равелло в этот период проходят традиционные праздники. Одним из самых эффектных событий является Burning of Torello, во время которого средневековое поселение озаряют огни и фейерверки.

Осень позволяет увидеть знаменитое побережье без огромных летних толп, но при этом с тёплой погодой и оживлённой курортной атмосферой.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему стоит посетить Валенсию.

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