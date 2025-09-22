'Европейская столица Рождества': куда поехать в праздничный отпуск

Город Брно является вторым по величине в Чехии и, возможно, не таким популярным, как Прага. Однако эксперты по путешествиям убеждают, что в рождественский сезон стоит отправляться на отдых именно сюда.

Как пишет издание Express, во время празднования Рождества Брно превращается в теплый, сияющий рай, и именно это превращение делает его лучшим выбором, чем чешская столица. Город входит в Сеть рождественских городов Европы, а в 2024 году получил от нее статус Европейской столицы Рождества.

В отличие от печально известной переполненной Староместской площади Праги, Брно предлагает своим гостям более интимную и аутентичную атмосферу. Все празднования происходят на площади Свободы. Туристов здесь хватает круглый год, но во время Рождества им предлагают особую атмосферу. Кроме рождественской елки с ящиком для пожертвований и колокольчиком желаний, здесь можно увидеть рождественский трамвай.

Зимний бар – еще одно популярное место на рождественской ярмарке. Здесь предлагают попробовать пунши, сидр и имбирные коктейли. А на открытой сцене всю неделю с 17:00 до 22:00 исполняют живую музыку. Чтобы создать семейную атмосферу, на эту сцену выходят со своими праздничными выступлениями дети, а также профессиональные артисты.

Еще одним центром празднований является Овощной рынок. Здесь тоже устанавливают общественную елку и обустраивают щедро декорированные лотки с рождественским угощением и сувенирами. Кстати, приобрести себе что-то на память о Рождестве в Брно можно на небольших рынках, которые устанавливают на улице Радницкой, соединяющей площадь Свободы с рынком, и в Старой ратуше

За пределами центра Брно обязательно посетите средневековый замок Шпильберк. Отсюда вы сможете полюбоваться невероятным видом на украшенный огнями город и его архитектурные достопримечательности, в частности на собор Святых Петра и Павла.

Рождественские ярмарки в Брно в этом году откроются 20 ноября и будут работать до 30 декабря. В праздничный сезон также можно ожидать специальных предложений от местных баров и ресторанов.

