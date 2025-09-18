Куда поехать на рождественскую ярмарку: туристам посоветовали доступный вариант в Европе

Лучший способ почувствовать атмосферу Рождества – это посетить рождественскую ярмарку. А по-настоящему этот опыт будет незабываемым, если вы совместите его с интересным путешествием. Но куда отправиться, чтобы увидеть действительно красивую и оживленную ярмарку?

Видео дня

Как пишет издание Express, один такой замечательный рынок сувениров и вкусностей существует еще со времен Средневековья, предлагает множество развлечений и при этом не бьет по кошельку. Это рождественская ярмарка Дрездена, которая проводится в городе еще с 1434 года.

Для проведения Штрицельмаркта обустраивают 240 торговых палаток. Найти их можно на площади Альтмаркт, которую специально украшают праздничными декорациями. Дрезденская рождественская ярмарка славится своими штолленами и глинтвейном. В этом году она откроется 26 ноября и будет принимать гостей до 24 декабря.

Впрочем, Штрицельмаркт – не единственное такое развлечение, которое можно найти в Дрездене. Прогуляйтесь всего несколько минут, чтобы оказаться на рождественской ярмарке в королевском дворце. Это одно из немногих в мире мест проведения рыцарских турниров, сохранившихся в первозданном виде. Здесь можно увидеть настоящие рыцарские доспехи, средневековые лотки для торговли и полюбоваться традиционными ремеслами. Обязательные условия для участников этой ярмарки – это использование продуктов местного производства и полное отсутствие пластика. В событии ежегодно принимают участие более 40 торговцев, которые используют в своей работе инструменты и материалы позднего средневековья.

В королевском дворце Дрездена на праздник можно приобрести различные предметы ручной работы – кухонную утварь, кованые лампы, кожаные ремни и сумки, украшения, свечи, войлочные тапочки и многое другое.

Одним из преимуществ посещения этого немецкого города на Рождество является его доступность. Несмотря на праздничный сезон, цены на отели здесь остаются доступными. А вариантов транспорта, который ходит в Дрезден, достаточно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое туристическое место в Украине считается одним из самых мистических.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.