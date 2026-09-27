Еще можно купаться в море: куда поехать в отпуск осенью

Осень вовсе не обязательно означает конец пляжного сезона. Пока в одних странах уже достают теплые куртки, на Адриатике в сентябре еще можно загорать, гулять у моря и даже комфортно купаться. Одним из самых удачных направлений для такого отпуска может стать Сплит в Хорватии.

Город расположен на восточном побережье Адриатического моря и является крупнейшим в Далмации. Летом сюда приезжает огромное количество туристов, но с началом осени людей становится заметно меньше. При этом погода по-прежнему остается летней и приятной, сообщает Express.

Сплит. Источник: unsplash.com

Одним из главных преимуществ Сплита осенью является температура. В сентябре воздух в среднем прогревается примерно до +25 °C. Это уже не изнурительная летняя жара, но всё ещё достаточно тепло для прогулок, отдыха на пляже и обедов на открытых террасах.

Море также не успевает остыть. Температура воды у Сплита в сентябре составляет примерно +23 °C, поэтому купальный сезон фактически продолжается.

Для морского отдыха не обязательно уезжать далеко за пределы Сплита.

Один из самых известных местных пляжей – Бачвице. Он расположен недалеко от центра и считается одним из самых популярных в городе. Летом здесь может быть очень многолюдно, однако осенью ситуация меняется. Туристов становится меньше, а погода по-прежнему позволяет провести у моря значительную часть дня.

Именно поэтому начало осени может оказаться даже более комфортным периодом для тех, кто не любит переполненные пляжи и очереди.

Хорватия. Источник: unsplash.com

Сплит подойдет и тем, кому быстро надоедает лежать на пляже. История города насчитывает около 1700 лет, а одной из его главных достопримечательностей остается дворец Диоклетиана. Римский император Диоклетиан приказал построить огромную резиденцию на побережье Адриатики, где планировал жить после ухода от власти.

Сегодня эта территория совсем не напоминает обычный музейный комплекс. Дворец фактически стал частью самого города.

На его территории расположено около 220 зданий, а проживает здесь примерно 3000 человек. Старинные проходы и внутренние дворики соседствуют с жилыми домами, кафе, барами и небольшими магазинами.

Поэтому прогулка по историческому центру больше напоминает путешествие по живому древнему городу, а не обычный осмотр туристической достопримечательности.

У Сплита есть ещё одна причина привлечь внимание любителей сериалов. Дворец Диоклетиана использовали в качестве одной из локаций во время съемок четвертого сезона "Игры престолов". Поэтому часть туристов приезжает сюда не только ради римской архитектуры, но и чтобы увидеть места, которые появлялись на экране.

Впрочем, даже без этого старый город остается главной изюминкой Сплита – узкие улочки, каменные дома, внутренние дворики и небольшие кафе создают атмосферу, ради которой здесь легко провести целый день.

Главное преимущество осеннего Сплита – сочетание нескольких видов отдыха. Днем еще можно купаться в море и загорать, а после пляжа – отправиться гулять по историческому центру. При этом жара уже не такая сильная, а туристический ажиотаж постепенно спадает.

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