Чем поражает греческий "остров цветов" Милос: почему получил такое название

Зима – довольно бесцветное время, поэтому перед ее наступлением многим туристам так хочется насладиться максимальным разнооцветием. Тем, кто ищет яркости, советуют выбирать для отдыха один особый остров в Греции.

Как пишет издание Express, он входит в состав Киклад – того же архипелага, частями которого являются сверхпопулярные Миконос, Санторини и Наксос. В отличие от них Милос не так сильно загружен туристами. Зато он имеет славу "острова цветов" и является излюбленным местом отдыха у тех, кто ищет действительно аутентичных впечатлений.

Милос, расположенный на юго-западе Киклад. И октябрь – прекрасное время для посещения этого острова. Днем здесь царит приятное тепло – 22-24 градуса, а температура моря все еще комфортна для купания. На Милосе более 70 пляжей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер. Саракинико – самый знаковый из них. Белые скалы на фоне бирюзового моря создают здесь невероятный пейзаж.

Если вы ищете более смелых приключений, отправляйтесь на пляж Циградо. Добраться до него можно только по веревочной лестнице. А для более спокойного отдыха выбирайте Агия-Кириаки или Палиохори, где красочные скалы эффектно возвышаются над береговой линией.

Но почему Милос называют "островом цветов". В первую очередь благодаря яркой природе – вулканическим ландшафтам этого клочка суши. Богатый минералами грунт и скальные образования острова создают поразительные контрасты — белый, красный, желтый, черный и даже зеленый оттенки можно встретить здесь повсеместно. Пляж Саракинико похож на белый лунный пейзаж, Палиохори предлагает огненно-красные и оранжевые скалы, а Фириплака сочетает серые и охристые оттенки на фоне бирюзового моря.

Красочной является не только природа Милоса. Традиционные рыбацкие деревни острова, такие как Клима и Мандракия, славятся своими ярко раскрашенными сирматами (рыбацкими домиками). Они расположены прямо у воды и добавляют береговой линии яркие оттенки синего, красного, зеленого и желтого.

Плака, столица острова, расположена на вершине холма. Город представляет собой настоящий лабиринт мощеных улочек, побеленных домов и бугенвилий, распускающихся с балконов. На закате вид из венецианского замка захватывает дух, а Эгейское море окрашивается в оттенки оранжевого и розового.

Еда на Милосе также поразит вас. В традиционных тавернах подают свежие морепродукты, осьминога на гриле и местные деликатесы, такие как питаракия (сырные пироги) и салаты с каперсами. Дополните трапезу бокалом узо или местного вина и не пропустите местные десерты, которые пропитаны медом.

Милос – идеальный выбор для любителей истории. Именно здесь было обнаружено знаменитую статую Венеры Милосской, которая сейчас находится в Лувре. Посетители могут осмотреть древнеримский театр, побродить по катакомбам, относящимся к раннему христианству, или посетить Музей горного дела, чтобы познакомиться с геологическим наследием острова.

