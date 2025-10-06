Жара даже осенью: куда поехать в Европе

В основной части Европы наступили холодные осенние дни, и многие люди начали задумываться о том, не отправиться ли им на отдых в теплые края. К счастью, чтобы ощутить на себе теплые солнечные лучи, не нужно покидать пределы континента.

Как пишет издание Express, на одном испанском острове даже в октябре может быть довольно жарко, а море все еще остается теплым. И этот остров Майорка. В первой половине октября температура тут держится выше 20 градусов тепла и может доходить даже до +30.

Майорка — крупнейший из Балеарских островов Испании и седьмой по величине остров в Средиземном море. Ее столица, Пальма-де-Майорка, также является столицей автономного сообщества Балеарских островов. Этот архипелаг является автономным регионом Испании с 1983 года.

Недалеко от побережья Майорки находятся два острова чуть меньшего размера: Кабрера (к юго-востоку от Пальмы) и Драгонера (к западу от Пальмы). Наряду с другими Балеарскими островами, Меноркой, Ибицей и Форментерой, Майорка является очень популярным местом отдыха. Неудивительно, что международный аэропорт в Пальме является одним из самых загруженных в Испании. Ежегодно он принимает десятки миллионов желающих понежиться на солнышке.

Майорка предлагает идеальное сочетание теплой погоды и разнообразных мест для отдыха. Это отличное направление для путешественников, которые ищут разнообразия и желают познакомиться с местной культурой. По всему острову разбросано множество исторических мест и живописных деревень, где можно прекрасно провести время.

Отправившись сюда на отдых, вы точно не останетесь голодными. На Майорке круглый год работает множество ресторанов, которые предлагают свежие морепродукты, блюда из риса и тапас. Вам точно захочется заглянуть в один из них после того, как вы наплаваетесь в море.

А пляжи Майорки точно не оставят вас равнодушными. Эс-Тренк — самый длинный и самый красивый из них. Вода здесь очень чистая. В общем воды вблизи острова считается одними из самых чистых во всем Средиземном море. И все благодаря густым зарослям посидонии океанической – морской травы, которая растет в большом количестве на дне и фильтрует воду и насыщает ее кислородом.

