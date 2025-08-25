Болонья идеально подходит для осеннего отпуска: какую особенность имеет город

Туристы, которые выбирают отдых осенью, постепенно перемещаются с пляжей в красивые города, которые дарят впечатления своей архитектурой, культурой и, конечно, кухней. В Италии такой город почему-то не входит в перечень must see, как Рим или Венеция.

Видео дня

С другой стороны, это делает его менее загруженным и более комфортным для туристов. Как утверждает издание Travel off Path, чтобы поужинать в здешних знаменитых ресторанах, вам не придется целую вечность ожидать окошко для брони столика. И это замечательный город – это Болонья.

Пока толпы любителей прекрасного штурмуют Галерею Уффици во Флоренции, опытные путешественники отправляются на север. Всего в 30 минутах от этого выдающегося культурного центра находится кулинарная столица Италии – именно такое прозвище получил этот замечательный город. Будучи центром региона Эмилия-Романья, Болонья является официальной родиной пармиджано-реджано, прошутто ди Парма, традиционного бальзамического уксуса и мортаделлы – знаменитых на весь мир итальянских деликатесов.

И именно осенью город превращается в настоящий рай для гурманов. Меню местных заведений изобилует блюдами из сезонных белых грибов и ароматных трюфелей. И это ваш шанс попробовать настоящие тальятелле аль рагу — насыщенный томленый мясной соус, который остальной мир пытается скопировать, однако безуспешно. В здешних ресторанах вы также найдете нежные тортеллини "ин бродо" — крошечные клецки из особого теста в насыщенном бульоне.

Чтобы попробовать побольше деликатесов, отправляйтесь на Квадрилатеро — старинный городской рынок. В этом хаотичном лабиринте притаились десятки прилавков с сырами, мясом, свежей пастой и местными винами. Именно здесь вы по-настоящему почувствуете кулинарную душу города.

В Болонье также находится старейший университет Западного мира. Поэтому древний город ни на мгновение не теряет своей бурной молодой энергии и интеллектуального вайба.

Здешняя архитектура отличается своими многочисленными портиками. Они тянутся здесь аж на 40 километров (а с окрестностями города, то и на все 60 км). Эти пешеходные дорожки, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не просто потрясающе красивые, но и невероятно практичные. Если осенью пойдёт дождь, вы сможете исследовать практически весь центр города, ни разу не открыв зонтик, ведь будете находиться на открытом воздухе, но под защитой богато украшенных портиков.

Сентябрь и даже октябрь называют идеальным временем для путешествия в Болонью. Изнурительная летняя жара спадает и по удивительному старинному центру города, выстроенному вокруг Пьяцца Маджоре, можно гулять просто бесконечно. Поднимитесь на историческую башню Азинелли, чтобы полюбоваться захватывающим видом на красные крыши города. Исследуйте историю в бывшем главном здании местного университета Archiginnasio Di Bologna. Здесь до сих пор можно посетить настоящий Анатомический театр XVII века.

В отличие от более дорогих соседей, Болонья предлагает фантастическое соотношение цены и качества проживания. Лучше всего остановиться в историческом центре, откуда можно дойти пешком до всех основных достопримечательностей и лучших ресторанов. Поскольку это большой университетский город, здесь можно найти все: от недорогих и стильных вариантов размещения Airbnb до исторических бутик-отелей по разумной цене. Для полного погружения выберите номер с видом на знаменитые красные крыши города.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие места в Украине станут небанальным выбором для отдыха на уикенд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.