Жолква на уикенд. Интересные локации и замок эпохи ренессанса

Исторический город, неподалеку от Львова, предлагает своим туристам бюджетный отдых с впечатлениями и знаниями, которые остаются на всю жизнь. Город можно обойти и за день, однако, чтобы насладиться и не бегать, стоит запланировать уикенд. Кстати, вы будете приятно удивлены разнице в цене на жилье в Жолкве и Львове.

Гастрономическая сцена Жолквы достаточно современная и приятная. Хотя перечислить заведения питания и пабы можно на пальцах четырех рук, здесь можно выбрать удобный ценовой диапазон, предоставляющий возможности для отдыха. Много украинских блюд, порции, которые можно брать на двоих и гостеприимство, присущее Западной Украине.

Жолква гордится своим историко–архитектурным наследием эпохи ренессанса, его характеризуют, как сплошной музей под открытым небом, поэтому и простая прогулка подарит удивительные картины перед глазами. Маршрутов стоит составить несколько, включив самое интересное именно для себя, но одна локация является обязательной для просмотра, на нее стоит выделить более 3 часов.

Жолковский замок

Кто видит замки Львовщины не впервые, понимает ценность такого наследия. Первопроходцам своей туристической карьеры прямоугольные стены могут показаться немного простецкими и неприметными, пока не попадете внутрь. Сначала чувствуешь себя среди вымышленных декораций, которые специально обустроены на стенах, потолке и полу. Только со временем, когда мозг постигает временные рамки и позволяет верить в, казалось бы, нереальное, начинаешь присматриваться к мелочам, как кованые ручки–кольца на дверях, макеты, иконы и другие артефакты, которые заполняют бесконечные залы.

Залы погружают во времена Первой мировой, Гетманские времена, Городокской битвы и потихоньку подводят к современной борьбе за свободу, независимость и справедливость.

В башнях вы познакомитесь со многими величественными фигурами, которые формировали наше настоящее, нашу культурную идентичность и наши традиции.

Интересные локации Жолквы

Не останавливайтесь на замке, ведь еще много мест в Жолкве могут подарить вам интересный досуг с историей и легендами. Историко–архитектурный заповедник состоит из 7 исторических комплексов в число которых входит и замок.

Василианский монастырь — познакомьтесь с работами художника-монументалиста Юлианом Буцманюком. В его произведениях соединена религия и настоящие исторические события. Храм действующий, сегодня в нем собираются прихожане греко-католической церкви.

Доминиканский монастырь — осмотреть можно костел и монастырские кельи, которым более 300 лет. Внутреннее убранство до сих пор в процессе восстановления после "хозяйствования" советской власти.

Синагога.

Зверинецкие ворота.

Городские оборонительные стены и башни.

Церковь Святой Троицы.

Если вы путешествуете вместе с детьми, разбавьте архитектурные прогулки такими музеями:

Музей–кузница — увидеть кузнечные инструменты и процесс создания произведений искусства из металла, мастер-классы для всех возрастов.

Музей старого города в Ратуше — смотровая площадка и много старинных "гаджетов" о которых современные дети не имеют представления.

Центральный парк — площадка и много мест для осеннего пикника.

Жовква о спокойствии, гармонии, размеренности и расслаблении. Если вы нуждаетесь в перезагрузке, город может стать вашей целью на выходные.

