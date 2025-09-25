УкраїнськаУКР
5 роскошных дендропарков Украины, которые станут украшением осенних выходных

Анна Веселова-Соловонюк
Путешествия
4 минуты
588
Где погулять на выходных

Пока осень дарит тепло, стоит посетить самые красивые дендропарки Украины, ради красоты, спокойствия и изменения темпа жизни. Всего в Украине 60 вариантов природно–заповедных зон, фактически возле каждого крупного города и, уж точно, в каждом регионе, но мы выбрали для вас 5 лучших локаций.

Старая и Новая Софиевка

Самые красивые парки Украины

Это не просто одна из самых красивых локаций Украины, это дендропарк, который входит в мировой список роскошных ландшафтных парков. Чтобы погулять и насладиться стоит запастись целым днем, а лучше несколькими. На территории есть отель, который охотно принимает туристов, желающих продлить свой отдых посреди вдохновенной красоты.

Среди обязательных мест для посещения Софиевки:

  • Регулярный сад;
  • Сказочный сад;
  • Японский сад;
  • Украинская усадьба;
  • "Дино–София";
  • Фэнтези парк и другие.

В пару интересно и детям и взрослым. Холмы и площади украшены античными скульптурами, фонтанами и детскими площадками. Для маленьких советуем захватить коляски, а для старших – велосипеды, чтобы облегчить передвижение и насладиться прогулками, а не устать от долгой пешей ходьбы. В общем парк расположен на 20 га. Если интересно узнать историю старинной ландшафтной территории, стоит взять экскурсию.

Дендропарк Тростянецкий

Дендропарки Украины

Один из крупнейших дендропарков Украины расположен возле поселка Бережевка на площади в 207 га. Его история основания переносит на 200 лет назад и знакомит с известной семьей Скоропадских, их талантами делать из обычных, на первый взгляд, вещей, чрезвычайные, которые остаются на память и радость будущим поколениям.

В парке:

  • 4 пруда;
  • горный сад;
  • беседки и мостики;
  • сооружения и памятники;
  • более 5 тематических лужаек и множество аллей;
  • место усадьбы Скоропадского;
  • могила Скоропадского.

Сегодня в парке можно увидеть более 400 редких видов растений, а также экзотические деревья, на водоемах плавают приветливые лебединые семьи. Берите перекус с собой на прогулку, в парке множество красивых мест для осенних фотосессий и активных игр на свежем воздухе. Среди зеленых дорожек найдется и место для ночлега, здесь расположен действующий пансионат, где можно также договориться за услуги экскурсоводов.

Кировоградский (Кропивницкий) дендропарк

Парк с аттракционами в Кропивницком

В шутку парк прозвали "украинским Диснейлендом". Все из–за большого количества аттракционов и развлечений для детей и взрослых. Учитывая то, что парк был основан всего 75 лет назад, он считается довольно молодым, но развитым. Весной здесь заботливо высаживают большое количество цветов, а осенью можно насладиться аллеями с живой музыкой и шуршанием листьев под ногами.

Ко дню города 20.09, дендропарк представил развлекательную программу, много фотолокаций и шоу "Кропивницкий имеет талант".

Сторожинецкий дендропарк

Семейная прогулка на выходных

В Черновицкой области расположен один из старейших европейских парков. Об этом сегодня свидетельствуют деревья на территории, которые отпраздновали свое 100 – 200-летие. Именно здесь можно прогуляться знаменитой липовой аллеей, дорожкой влюбленных и аллеей дружбы.

Выдающимся растением в парке является Тарасова ива, которую Кобзарь посадил в виде маленькой веточки, которая сейчас превратилась в мощное крепкое дерево.

Пруды, мостики, беседки осенью превращаются в волшебную картину, которая вдохновляет своими цветами и экспозицией.

Александрия

Что посмотреть в Александрийском дендропарке

Архитектурно–ландшафтный парк в Белой Церкви очень популярное место прогулок, как местных, так и туристов. Сквозь зеленые поляны протекает река Рось, а по территории разбросано много водоемов, на берегу которых, можно увидеть уток, лебедей, а в воде рыбу.

Парком можно любоваться целый день, переключаясь с природы на архитектурные сооружения в стиле классицизма. Китайский мостик, эхо–арка, водопад – места, которые невозможно обойти и не сфотографировать.

На территории есть несколько локаций с мороженым и перекусом, уборная и прогулки на лошадях. Вы можете проехаться в карете, или самостоятельно сесть в седло, воспользоваться услугами экскурсовода, или погулять среди тишины и живописных пейзажей.

