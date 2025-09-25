5 роскошных дендропарков Украины, которые станут украшением осенних выходных

Пока осень дарит тепло, стоит посетить самые красивые дендропарки Украины, ради красоты, спокойствия и изменения темпа жизни. Всего в Украине 60 вариантов природно–заповедных зон, фактически возле каждого крупного города и, уж точно, в каждом регионе, но мы выбрали для вас 5 лучших локаций.

Старая и Новая Софиевка

Это не просто одна из самых красивых локаций Украины, это дендропарк, который входит в мировой список роскошных ландшафтных парков. Чтобы погулять и насладиться стоит запастись целым днем, а лучше несколькими. На территории есть отель, который охотно принимает туристов, желающих продлить свой отдых посреди вдохновенной красоты.

Среди обязательных мест для посещения Софиевки:

Регулярный сад;

Сказочный сад;

Японский сад;

Украинская усадьба;

"Дино–София";

Фэнтези парк и другие.

В пару интересно и детям и взрослым. Холмы и площади украшены античными скульптурами, фонтанами и детскими площадками. Для маленьких советуем захватить коляски, а для старших – велосипеды, чтобы облегчить передвижение и насладиться прогулками, а не устать от долгой пешей ходьбы. В общем парк расположен на 20 га. Если интересно узнать историю старинной ландшафтной территории, стоит взять экскурсию.

Дендропарк Тростянецкий

Один из крупнейших дендропарков Украины расположен возле поселка Бережевка на площади в 207 га. Его история основания переносит на 200 лет назад и знакомит с известной семьей Скоропадских, их талантами делать из обычных, на первый взгляд, вещей, чрезвычайные, которые остаются на память и радость будущим поколениям.

В парке:

4 пруда;

горный сад;

беседки и мостики;

сооружения и памятники;

более 5 тематических лужаек и множество аллей;

место усадьбы Скоропадского;

могила Скоропадского.

Сегодня в парке можно увидеть более 400 редких видов растений, а также экзотические деревья, на водоемах плавают приветливые лебединые семьи. Берите перекус с собой на прогулку, в парке множество красивых мест для осенних фотосессий и активных игр на свежем воздухе. Среди зеленых дорожек найдется и место для ночлега, здесь расположен действующий пансионат, где можно также договориться за услуги экскурсоводов.

Кировоградский (Кропивницкий) дендропарк

В шутку парк прозвали "украинским Диснейлендом". Все из–за большого количества аттракционов и развлечений для детей и взрослых. Учитывая то, что парк был основан всего 75 лет назад, он считается довольно молодым, но развитым. Весной здесь заботливо высаживают большое количество цветов, а осенью можно насладиться аллеями с живой музыкой и шуршанием листьев под ногами.

Ко дню города 20.09, дендропарк представил развлекательную программу, много фотолокаций и шоу "Кропивницкий имеет талант".

Сторожинецкий дендропарк

В Черновицкой области расположен один из старейших европейских парков. Об этом сегодня свидетельствуют деревья на территории, которые отпраздновали свое 100 – 200-летие. Именно здесь можно прогуляться знаменитой липовой аллеей, дорожкой влюбленных и аллеей дружбы.

Выдающимся растением в парке является Тарасова ива, которую Кобзарь посадил в виде маленькой веточки, которая сейчас превратилась в мощное крепкое дерево.

Пруды, мостики, беседки осенью превращаются в волшебную картину, которая вдохновляет своими цветами и экспозицией.

Александрия

Архитектурно–ландшафтный парк в Белой Церкви очень популярное место прогулок, как местных, так и туристов. Сквозь зеленые поляны протекает река Рось, а по территории разбросано много водоемов, на берегу которых, можно увидеть уток, лебедей, а в воде рыбу.

Парком можно любоваться целый день, переключаясь с природы на архитектурные сооружения в стиле классицизма. Китайский мостик, эхо–арка, водопад – места, которые невозможно обойти и не сфотографировать.

На территории есть несколько локаций с мороженым и перекусом, уборная и прогулки на лошадях. Вы можете проехаться в карете, или самостоятельно сесть в седло, воспользоваться услугами экскурсовода, или погулять среди тишины и живописных пейзажей.

