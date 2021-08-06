6 способов сделать комнату уютной

Желание возвращаться домой, полноценно отдыхать и радоваться жизни – это лишь часть бонусов, которые дарит своему владельцу уютное помещение. Изготовление мебели под заказ, под свои конкретные нужды, — важная составляющая организации комфортного пространства. Заказать собственный проект у профессиональных мебельщиков можно на сайте ВиЯр Базар. Здесь представлены работы лучших мастеров Украины по выгодным ценам.

В современном интерьере, как правило, используют три уровня: люстры, локальный свет, декоративная подсветка. Уютные нотки вносят бра, торшеры и точечные светильники с теплыми лампами. Они позволяют зонировать пространство, наполняют комнату мягкими полутенями.

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Текстиль

Мощный инструмент для создания нужной атмосферы и расстановки цветовых акцентов. Подушки и пледы, оформленные в едином стилистическом решении или общей цветовой гамме, прикроватный коврик, мягкая драпировка штор, балдахин из легкого струящегося материала вокруг кровати — простые варианты реализации уютных дизайнерских решений.

Книжные полки — стандартный декораторский прием. Новые идеи позволяют избежать шаблонной расстановки книг, а шкафы оригинальной формы позволят эффектно сочетать библиотеку с вещами и сувенирами. Дизайнеры рекомендуют чередовать горизонтальные секции с вертикальными, многокомпонентные и сольные композиции, монохромные и цветные решения. Основная рекомендация профессионалов: порядок на полке должен выглядеть немного случайным и небрежным.

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Маленькая незаметная деталь, которая сразу придает помещению особый шарм, создает настроение. Предпочтительнее использовать сложные композиции известных брендов. Такой аромат более сбалансирован, ненавязчив и при этом достаточно ощутим. В отличие от чистых эфирных масел, которые могут приедаться и даже вызывать головную боль, он звучит более прозрачно.

Художественные полотна, постеры к любимым фильмам, оригинальные иллюстрации, фотоколлажи и даже засушенный гербарий могут стать эффектным украшением комнаты. Уделите внимание выбору рамок, используйте монохром или безрамочные варианты, чтобы избежать визуального шума.

Многие считают, что создание уюта требует солидных вложений, но это далеко не так. Выбор аромата, покупка текстиля или распечатка плаката потребуют минимальных трат. Если же вы хотите более масштабных изменений, то планировать бюджет поможет расчет стоимости мебели на заказ. Сервис ВиЯр Базар предлагает большой выбор профессиональных мебельщиков с детальным портфолио и отзывами от реальных пользователей.