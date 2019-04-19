Импичмент президента Украины: в Раде прояснили планы

Верховная Рада сможет найти голоса для принятия закона об импичменте президента Украины.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал народный депутат, заместитель главы фракции “Народный фронт” Юрий Береза. Идея проголосовать такой проект закона возникла не случайно, нардепы уже думают о возможности пройти его в первом чтении до каникул.

“Последние события в стране, особенно реалии выборов, говорят о том, что закон может объединить зал. Сейчас большинство недооценили кандидата Владимира Зеленского. Обязательно появятся в парламенте нардепы, хотя мы их месяцами не видели, которые проголосуют за закон об импичменте”, — сказал народный депутат, а также добавил, что закон будет принят на 100%.

По его словам, основная мотивация нынешнего созыва — возможность в любой момент отправить Владимира Зеленского в отставку.

“Никто не знает, как себя поведет новый президент в той или иной ситуации. Сегодня мы видим, что из Зеленского сделали такого “бабая”, который наведет везде порядок. Хотя это скорее всего далеко от правды. Закон будет элементом сдерживания, чтобы в будущем никому не пришло на ум изменить европейский курс Украины и направить ее в лоно Советского Союза”, — пояснил Юрий Береза.

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Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал рассмотрение законопроекта об импичменте президента в период с 22 по 28 апреля. Это может быть сделано лишь после голосования законопроекта об украинском языке, который парламент рассматривает уже 2 месяца.

Еще одна проблема — в парламенте есть 5 проектов законов об импичменте президенту. Для того, чтобы собрать голоса для одного из них, нужно прийти к консенсусу. В Раде уже готовится ситуативное большинство под возможного победителя президентской гонки Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с закона "Об импичменте", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

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