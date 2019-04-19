Імпічмент президента України: у Раді прояснили плани

Верховна Рада зможе знайти голоси для ухвалення закону про імпічмент президента України.

Таку думку OBOZREVATEL висловив народний депутат, заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза. Ідея проголосувати такий проект закону виникла не випадково, нардепи вже думають про можливість пройти його у першому читанні до канікул.

"Останні події в країні, особливо реалії виборів, свідчать про те, що закон може об'єднати залу. Зараз більшість недооцінила кандидата Володимира Зеленського. Обов'язково з'являться в парламенті нардепи, хоча ми їх місяцями не бачили, які проголосують за закон про імпічмент", — сказав народний депутат, а також додав, що закон буде ухвалений на 100%.

За його словами, основна мотивація нинішнього скликання — можливість будь-якої миті відправити Володимира Зеленського у відставку.

"Ніхто не знає, як поведеться новий президент в тій чи іншій ситуації. Сьогодні ми бачимо, що із Зеленського зробили такого "Бабая", який наведе всюди лад. Хоча це швидше за все далеко від правди. Закон буде ніби елемент стримування, щоб у майбутньому нікому не спало на думку змінити європейський курс України і спрямувати в лоно Радянського Союзу", — пояснив Юрій Береза.

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Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсував розгляд законопроекту про імпічмент президента у період з 22 по 28 квітня. Це може бути зроблено лише після голосування законопроекту про українську мову, який парламент розглядає вже 2 місяці.

Ще одна проблема — у парламенті є 5 проектів законів про імпічмент президенту. Для того, щоб зібрати голоси для одного з них, треба дійти консенсусу. У Раді вже готується ситуативна більшість під можливого переможця президентських перегонів Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що досі не зняв вето із закону "Про імпічмент", оскільки він потребує ретельного доопрацювання і обговорення у Верховній Раді.

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