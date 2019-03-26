Команду Порошенко обвинили в создании масштабной "сетки" на Донетчине: журналисты назвали имена

Журналисты издания "Страна" заявили, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко организовала так называемую сетку по скупке голосов на будущих выборах в Донецкой области.

В статье детально описано структуру схемы, а также названы имена ее участников и кураторов (чтобы посмотреть инфографику, поскролльте страницу вниз).

"Сетка" — это технология, по которой покупаются голоса избирателей… Суть технологии — выдать деньги не всем желающим продать голос, а лишь тем, кто потенциально готов проголосовать за Порошенко или же склоняется к этому", — сказано в материале.

Петр Порошенко

Как утверждают журналисты, для этого "тысячи проплаченных "волонтеров" проводят соцопросы по украинским городам и селам, где с помощью наводящих вопросов ("Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС?") отбирают нужную аудиторию".

Система скупки голосов якобы работает на базе штабов БПП, помощников депутатов от этой фракции как в Раде, так и в местных советах.

"Курируют округа непосредственно влиятельные депутаты Блока Порошенко или назначенцы президента в регионах", — написано в статье.

Журналисты ссылаются на данные таблицы, которая оказалась в их распоряжении. Главными кураторами скупки голосов в Донецкой области названы нардеп Сергей Березенко, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов (выходец из Донецкой области) и глава Донецкой военно-гражданской администраци Александр Куць.

strana.ua

"Судя по этим фамилиям (Березенко — один из основных кураторов "сетки" по всей стране), густонаселенная Донеччина находится в приоритете у команды президента", — предполагается в материале.

Область, по информации журналистов, разбита на восемь округов, в каждом из которых работают около двух тысяч агитаторов. Исключение составляет 58-й округ в Мариуполе, где насчитывается 500 участников.

"У руководителей округов по линии "сетки" обычно в районе 10-15 руководителей направлений и ближайших помощников. Это называется "Окружной агитационный штаб". На базе некоторых штабов (но не всех) работают колл-центры", — пишут журналисты "Страны".

Кроме того, в составе штаба якобы есть тренера и "группы контроля", которые, как утверждается в статье, являются непосредственными руководителями агитаторов.

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