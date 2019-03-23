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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

На Одещині викрили масштабну схему підкупу виборців

2.8тЧитати матеріал російською

В Одеській Області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців одним із кандидаті у президенти України.

Їм вдалося знайти чорну готівку, яка призначалася для виплат за голос на користь певного політика. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"На тлі заяв кандидата Ю про вселенський підкуп владою — чергові уроки арифметики "чорної готівки" для її всеукраїнської мережі депутата Д. Цього разу — Одещина", — написав він і показав фото знайдених речдоків.

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Вибори президента: названі чотири схеми підкупу виборців
Підкуп виборців

Підкуп виборців

Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Facebook Юрія Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України. У нього знайшли 2,5 млн грн готівки.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Генеральна прокуратура України
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Эх, мне бы этот подкуп...
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