На Одещині викрили масштабну схему підкупу виборців

В Одеській Області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців одним із кандидаті у президенти України.

Їм вдалося знайти чорну готівку, яка призначалася для виплат за голос на користь певного політика. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"На тлі заяв кандидата Ю про вселенський підкуп владою — чергові уроки арифметики "чорної готівки" для її всеукраїнської мережі депутата Д. Цього разу — Одещина", — написав він і показав фото знайдених речдоків.

Підкуп виборців Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців Facebook Юрія Луценка

Підкуп виборців Facebook Юрія Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України. У нього знайшли 2,5 млн грн готівки.

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