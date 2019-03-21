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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко анонсировал жесткий закон для президента

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко выступил за введение закона о наказании за коррупцию, который касался бы даже первых лиц государства.

Об этом политик заявил в эфире "Право на владу", подчеркнув, что президент страны также должен нести ответственность в случае доказательств против него.

"Если вы взяли взятку, тогда на этом ваша жизнь на государственной службе, а возможно и на свободе, закончилось. Это касается всех. Начиная с меня. Я внесу законопроект и об отстранении и меня от поста. Чтобы было и мне, и следующим всем президентам, неповадно нарушать закон", — сказал Гриценко.

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Гриценко анонсировал жесткий закон для президента
Гриценко анонсировал жесткий закон для президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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