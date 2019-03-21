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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко анонсував жорсткий закон для президента

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Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко виступив за введення закону про покарання за корупцію, який стосувався б навіть перших осіб держави.

Про це політик заявив в ефірі "Право на владу", наголосивши, що президент країни також повинен нести відповідальність у разі доказів проти нього.

"Якщо ви взяли хабара, тоді на цьому ваше життя на державній службі, а можливо і на свободі, закінчилося. Це стосується всіх. Починаючи з мене. Я внесу законопроект і про відсторонення і мене від посади. Щоб було і мені, і наступним всім президентам, неповадно порушувати закон", — сказав Гриценко.

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Гриценко анонсував жорсткий закон для президента
Гриценко анонсував жорсткий закон для президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко в разі перемоги на виборах готовий усувати народних депутатів, які не будуть підтримувати корисні для розвитку країни законопроекти.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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