Пятерка готова: Гриценко рассказал о первых назначениях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко определился с претендентами на должности генпрокурора, главы НБУ, министра обороны, председателя СБУ и министра иностранных дел.

Чиновники будут назначены в случае победы Гриценко на президентских выборах. О своем выборе политик рассказал в эфире "Право на владу", призвав остальных кандидатов в президенты также раскрыть имена своей команды.

"На пост генпрокурора Давид Сакварелидзе. Этот человек имеет нулевую толерантность и чувствует жестко, что справедливо, а что нет. И в отличие от нынешней балаболки имеет юридический диплом.

Нацбанк — Александр Савченко. Доктор экономических наук. Человек, который первым от Украины возглавлял Европейский банк реконструкции и развития. Знает, как держать гривну, сделать кредиты в 10%..."

Минобороны — Иван Апаршин. Полковник запаса, прошел от лейтенанта все ступени ... Знает подробно армию, не допустит мародерства в крови и обеспечить солдатам все необходимое.

Председатель СБУ — боевой генерал Виктор Трепак. Человек был в должности генерал-полковника, но когда увидела от президента, что нет импульса борьбы с коррупцией, а сама коррупция — написала заявление и ушла.

МИД — Светлана Залищук. Сейчас депутат парламента. Человек, который умеет сказать "нет". Пользуется уважением и почетом. Единственный недостаток - молодая. Но это поправимо, здесь мы поможем", — рассказал Гриценко.

Анатолий Гриценко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Гриценко рассказал о своем плане деоккупации Донбасса и обвинил высшее руководство государства в мародерстве на крови.

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