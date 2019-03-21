Будут арестованы: Гриценко жестко предупредил народных депутатов

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.

Об этом политик заявил в эфире "Право на владу", подчеркнув, что идет исключительно на один президентский срок, на пять лет, "чтобы не играть в политиканство".

"Людям настолько трудно, что придется кого-то ломать и оттягивать от корыта. Но они будут через свои каналы, своими батальонами приходить и навязывать президенту свою позицию. Не сможет навязать никто", — сказал он.

"Когда президент придет в парламент с законопроектами, которые будут направлены на нормальное экономическое развитие, создание рабочих мест, на вычищение от коррупции, на подъем медицины и всего остального, то я хочу увидеть, кто проголосует против. Если кто-то позволит себе быть лежачим полицейским, в пределах конституционных полномочий они будут отстранены и, если надо, арестованы. Для того, чтобы не остановить страну", — заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко определился с претендентами на должности генпрокурора, главы НБУ, министра обороны, председателя СБУ и министра иностранных дел.

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