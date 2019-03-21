МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Будут арестованы: Гриценко жестко предупредил народных депутатов

1.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.

Об этом политик заявил в эфире "Право на владу", подчеркнув, что идет исключительно на один президентский срок, на пять лет, "чтобы не играть в политиканство".

"Людям настолько трудно, что придется кого-то ломать и оттягивать от корыта. Но они будут через свои каналы, своими батальонами приходить и навязывать президенту свою позицию. Не сможет навязать никто", — сказал он.

Новости
Гриценко сказал, когда будет закон об импичменте

"Когда президент придет в парламент с законопроектами, которые будут направлены на нормальное экономическое развитие, создание рабочих мест, на вычищение от коррупции, на подъем медицины и всего остального, то я хочу увидеть, кто проголосует против. Если кто-то позволит себе быть лежачим полицейским, в пределах конституционных полномочий они будут отстранены и, если надо, арестованы. Для того, чтобы не остановить страну", — заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко определился с претендентами на должности генпрокурора, главы НБУ, министра обороны, председателя СБУ и министра иностранных дел.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения