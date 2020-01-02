''Как звонить Гитлеру после бомбежек'': нардеп жестко раскритиковал поступок Зеленского

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского лидера России Владимира Путина не что иное, как проявление слабости и неумения отстаивать свои позиции.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат, представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Действия гаранта могут еще больше навредить Украине, поскольку нас перестанет поддерживать западное общество касательно темы санкций и дипломатического давления на РФ.

"Зеленский думает, что у него все круто и под контролем, но на самом деле он скоро год, как президент, а особых прорывов в отношениях с Россией не случилось. Да, был обмен, но на самом деле никакого перемирия нет, каждый день кто-то погибает на войне.

Зеленский думает, что Путин вёл войну против Порошенко, потому что тот был плохой. Но по сути сам Зеленский попал в путинский капкан, поскольку лидер РФ понимает только силу, а не слюни", – сказал нардеп.

Зеленский и Путин

Он также сравнил звонок Зеленского Путину с тем, если бы "бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль мило поздравлял Гитлера во время бомбежек Лондона".

"Я не могу представить, чтобы лидер воюющей страны так пытался задобрить агрессора. Любые разговоры между Украиной и Россией могут начаться только в одном случае – когда РФ заберет свои войска и заплатит нам репарации. Поэтому говорить надо было не о корпоративах и Снегурочках, а о санкциях и репарациях", – заявил Гончаренко.

Нардеп ЕС уверен, что такие звонки плохой сигнал Франции и Германии, поскольку это создаст иллюзию, что Украина и Россия способны сами все решить, а лидеры договорили по Крыму и Донбассу. Таким образом наши иностранные партнеры перестанут нас поддерживать в вопросе давления на РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 человека. В Украину вернулись 76 граждан .

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

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