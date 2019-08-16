"Журналисты не нужны?" В Офисе Зеленского повторили скандальную фразу Богдана

Украинские СМИ неправильно интерпретировали фразу главы Офиса президента Андрея Богдана о роли журналистов в коммуникации с народом, так как, в целом, она несла правильный посыл.

Такое заявление сделал в интервью "Громадському" заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк. "Я считаю, что эта заявления и последующая реакция журналистов на нее, как бы это ни было парадоксально, доказывает правоту Андрея Богдана. Я объясню, что я имею в виду. Когда Андрей Богдан сказал, что нам для того, чтобы коммуницировать с обществом, в принципе не требуется посредничество журналистов... Он сказал это, после того я читал заголовки, Офис президента преследует свободу слова, хочет вообще отменить классическую журналистику, Офис президента не уважает журналистов. То есть очень много было новостей, которые на самом деле немного исказили смысл того, что сказал Андрей", - пояснил он свою позицию.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан ТСН

При этом Костюк подчеркнул, что Офису Зеленского для того, чтобы донести какой-то месседж людям, не нужно собирать пресс-конференцию или давать интервью.

"Да, наша предвыборная кампания доказала, что иногда проще взять телефон и высказаться. Почему я говорю, что он оказался прав. Потому что, как мне кажется, его мнение в конце в чем-то исказили", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка "1+1" пожаловалась на представителей пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которые якобы во время встречи главы государства с патриархом Варфоломеем в Стамбуле вели себя некорректно.

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