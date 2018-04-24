Жестокость, хамство и озлобленность: Турчинов высказался о россиянах

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поделился своим мнением о сущности российского народа, которое основано на произведениях классиков русской литературы.

Мысли Турчинов изложил в своем Facebook.

"Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения. Война стала для русских формой самореализации", - отметил он.

Турчинов отметил, что Россия захватывала Кавказ, Западную Украину, Восточную Европу, Крым, Донбасс по одному сценарию.

Секретарь СНБО отметил, что для победы над врагом необходимо знать его сущность. А ее лучше всего показывают классики литературы. В качестве примера он привел отрывок из произведения Л. Толстого "Хаджи Мурат", а также М. Лермонтова с его часто цитируемой строчкой "Прощай, немытая Россия".

"Строчка очень больно ударила по самолюбию российского народа, взрощенного на лучших традициях мировой литературы. Попытки объяснить, что все-таки имел в виду Лермонтов... не позволили имперским пропагандистам убедительно "отмыть” отечество", - добавил Турчинов, отметив, что Лермонтова тяжело обвинить в русофобии и назвать бандеровцем.

"Классик не льстит толпе и власти. Для него правда важнее признания... Как же нам сегодня не хватает классиков в литературе, в журналистике, в политике и в жизни", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Александр Турчинов заявил, что есть доказательства подготовки России к большой войне в Украине.