Жена Нетаньяху оскандалилась с хлебом в Украине: у Зеленского отреагировали на неприятный инцидент

Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара не планировала своей выходкой с караваем проявить неуважение к Украине и это не повлияло на важность их визита в Киев.

Такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", – отметили в ОП.

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Напомним, в аэропорту супругов Нетаньяху приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

У украинцев ситуация вызвала бурю возмущения. В сети отметили, что это было не только нарушением протокола, но и проявлением невоспитанности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сара Нетаньяху также отличилась скандалом в самолете по пути в Киев. Она отчитала командира корабля за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

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