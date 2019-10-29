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29 октября • обновлено в 17:26
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"Ждет судьба Гандзюк!" Депутат от "ЕС" заявила об угрозах после скандала с Зеленским

1.6т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы.

Об этом она рассказала в кулуарах парламента, передает телеканал "Прямой". В частности, отметила, что все случилось после ее эмоционального выступления, в котором она раскритиковала манеру общения президента Владимира Зеленского с бойцами в Золотом на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я готовиться к встрече с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы", — сказала Федина.

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София Федина

София Федина

Скриншот с видео

Она также сообщила, что уже подала заявления в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. Однако письма ведомства ей вернули.

"У них указано, что эти угрозы не имеют состава преступления. Мне интересно, что это за двойные стандарты", — отметила депутат.

В то же время добавила, что готова извиниться за критику в адрес Зеленского, которого она обвинила в хамстве. Но сделает это только после того, как сам президент и его окружение извинится перед украинцами за последние скандалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители партии "Слуга народа" освистали выступление в Верховной Раде добровольца-медика, ветерана АТО и народного депутата от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич, когда она отвечала на упреки президентской фракции по эмоциональной реакции Софии Федыны на посещение Владимиром Зеленским Золотого- 4.

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Персоны
Владимир Зеленский София Федина
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ну да, все правильно. Мне когда гопники на улице угрожают, я тоже сразу в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел пишу, а еще в Госпогранслужбу, МЧС, ФСБ, лично Путину и, на всякий случай Трампу)))) Ахахахах)))) Мне вот интересно, в "команде" потрошенко все такие поехавшие?
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Mega Death
Mega Death
Кому эта кошелка нужна?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Обо-с-ра-лась ? А нечего строить из себя непонятно что. Так что - поделом !
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