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12 ноября • обновлено в 15:53
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"Ждем реакции Зеленского!" У Порошенко отреагировали на скандал с Ермаком

2.7т
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Народный депутат парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что политсила возмущена словам советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который обвинил пятого президента Петра Порошенко в войне на Донбассе.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады. Политик заявил, что в партии ждут реакции президента Владимира Зеленского. Речь идет об общении Ермака с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и экс-спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Мы возмущены тем, что советники Зеленского (и это было отражено в показаниях под присягой посла США в Украине господина Тейлора) обвиняют, что Украина начала войну сама против себя. Не Путин и Кремль начали войну, а Украина сама против себя. Мы ждем реакции Владимира Зеленского на это", - сказал Герасимов.

Артур Герасимов, Андрей Ермак

Артур Герасимов, Андрей Ермак

Он попросил ответить на вопрос были ли это директивы президента или самодеятельность его ближайших советников.

"Даже, я бы сказал, теневого министра иностранных дел. Потому что сегодня МИД отодвинуто от переговоров, и ключевым переговорщиком по международным вопросам стал господин Ермак", - отметил Герасимов.

Как писал OBOZREVATEL, помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг, что называл Петра Порошенко ответственным за начало войны в Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность бывшего главы государства к коррупционным скандалам.

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Персоны
Артур Герасимов Андрей Ермак Петр Порошенко
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Осталось обвинить временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и заодно экс-спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера во лжи, сразу всё наладится, пойдут поставки "джавелинов", тёплых одеял и катеров из США ...
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