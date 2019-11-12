"Ждем реакции Зеленского!" У Порошенко отреагировали на скандал с Ермаком

Народный депутат парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что политсила возмущена словам советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который обвинил пятого президента Петра Порошенко в войне на Донбассе.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады. Политик заявил, что в партии ждут реакции президента Владимира Зеленского. Речь идет об общении Ермака с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и экс-спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Мы возмущены тем, что советники Зеленского (и это было отражено в показаниях под присягой посла США в Украине господина Тейлора) обвиняют, что Украина начала войну сама против себя. Не Путин и Кремль начали войну, а Украина сама против себя. Мы ждем реакции Владимира Зеленского на это", - сказал Герасимов.

Артур Герасимов, Андрей Ермак

Он попросил ответить на вопрос были ли это директивы президента или самодеятельность его ближайших советников.

"Даже, я бы сказал, теневого министра иностранных дел. Потому что сегодня МИД отодвинуто от переговоров, и ключевым переговорщиком по международным вопросам стал господин Ермак", - отметил Герасимов.

Как писал OBOZREVATEL, помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг, что называл Петра Порошенко ответственным за начало войны в Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность бывшего главы государства к коррупционным скандалам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!