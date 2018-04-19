Ждем оригиналы: НАБУ сделало заявление по "пленкам Онищенко"

Национальное антикоррупционное бюро ожидает от беглого народного депутата Александра Онищенко оригиналы обнародованных им пленок.

"Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемого "газового схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года", - сказано в сообщении ведомства.

В НАБУ отметили, что оригиналы записей, о которых заявлял нардеп, они так и не получили.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", 18 апреля Онищенко обнародовал часть аудиозаписи разговора, как он утверждает, якобы с участием президента Петра Порошенко, касающегося экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Онищенко, на встрече в январе 2016 года в Администрации президента он якобы докладывал Порошенко о своей поездке к Злочевскому, а также обсуждал предложение относительно заключения контрактов с "Нафтогазом" и другими государственными компаниями.

В Администрации президента назвали эту информацию фейком.