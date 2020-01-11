Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль обозначила алгоритм действий для Украины после того, как Иран признался, что случайно сбил украинский самолет под Тегераном 8 января, в результате чего погибли 176 человек.

На своей странице в Facebook "учитывая не слишком корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана" она объяснила, как дальше должна действовать украинская сторона.

По ее словам, Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Зеркаль объяснила, что должна делать Украина после признаний Ирана

"Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", – отметила она.

По ее словам, эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен:

полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;

прекратить эти действия немедленно;

предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся