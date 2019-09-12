"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Критики президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" запустили интернет флешмоб с хештегом "зеленые человечки".

Так они ответили на то, что 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Ирина Геращенко в ВР Коллаж

В частности, десятки постов, сопровождаемых данным хештегом, появились в Facebook. Некоторые пользователи опубликовали фото с заклеенным зелеными лентами ртом и средним пальцем.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом". Она неоднократно критиковала инициативы партии и ее политику.

Глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета.

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