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12 сентября • обновлено в 22:35
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"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

4.1т Читать материал на украинском

Критики президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" запустили интернет флешмоб с хештегом "зеленые человечки".

Так они ответили на то, что 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Ирина Геращенко в ВР

Ирина Геращенко в ВР

Коллаж

В частности, десятки постов, сопровождаемых данным хештегом, появились в Facebook. Некоторые пользователи опубликовали фото с заклеенным зелеными лентами ртом и средним пальцем.

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"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Скриншот

"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Скриншот

"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Скриншот

"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Скриншот

"Зеленые человечки": в сети запустили флешмоб из-за скандала с Геращенко

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом". Она неоднократно критиковала инициативы партии и ее политику.

Глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета.

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
фотографии соцсети Партия Слуга народа политика Facebook Партия "Европейская солидарность"
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да засуньте этот палец Парашэнке в очко и оближите.
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Ванзуряк Константин
Ванзуряк Константин
Какие вы уебища,вы только лома в колеса умеете мерзавцы,мародеры и конченые антиУкраинцы,все эти тупорылые флэшмобы себе на дуапу одевайте.Зеленский добряга,давно садить вас и надолго надо.
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