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22 апреля • обновлено в 14:53
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Зеленському тепер точно не позаздриш

5.6т
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Якщо Саакашвілі впихнуть в уряд — я не заздрю Зеленському.

Ключової проблеми з кризою управління таке призначення не вирішить.

Зеленський усе більше ховається від людей за спину то Єрмака, то Авакова, то ще когось.

А Міхо увагу публіки любить, так обожнює, що із статусом в уряді йому рота не заткнеш.

Все може дійти до того, що Зеленському у разі чого доведеться користатися лайфхаками Порошенка — забирати паспорт і ловити спецназом СБУ грузинського гостя по дахам ресторанів.

Сам же Сакашвілі в українських умовах спаскудився до неможливого. Чиї гроші він тільки не відпрацьовував за останні роки.

Зеленському тепер точно не позаздриш

Останнім часом він не вилазить із каналів Ахмєтова. Цілком можливо — так готують заміну Денису Шмигалю. Який не тільки ні риба, ні м’ясо, а й в економіці повний нуль.

Чого тільки варта його заява про "ура, заробітчани з нами, будуть квітники засаджувать". Перш ніж виходити на інтерв’ю — варто було би почитати, що думають робити із українськими заробітчанами наші сусіди — Польща і Чехія. Так от наших будівельників із руками загребуть як тільки скінчиться карантин. А Шмигалю треба поучитись ораторській майстерності, якщо йому під ребро впхають Саакашвілі.

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Денис Шмыгаль Михеил Саакашвили Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Михо в Кабмине - это будет пипец. Он же не хозяйственник - только языком трепать может. Кто же его в Кабмин пхнёт?
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