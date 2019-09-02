Зеленскому передали важное послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы США Дональда Трампа, в котором последний поздравил его с "сильным стартом".

Передал послание Зеленскому в Варшаве вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", – сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Владимир Зеленский abcnews

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп мог 1 сентября встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но в результате поехал играть в гольф.

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