"Зеленского сбил грузовик": скандал с видео получил продолжение

Видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Ролик был опубликован на Telegram-канале проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор (занимается каналами в Telegram и Viber. – Ред.) решил его залить", - рассказали Styler представители проекта.

При этом собеседники добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал присоединятьсяк проекту "Европейское будущее Украины" в своих соцсетях.

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