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"Зеленского сбил грузовик": скандал с видео получил продолжение

1.8тЧитать материал на украинском

Видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Ролик был опубликован на Telegram-канале проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор (занимается каналами в Telegram и Viber. – Ред.) решил его залить", - рассказали Styler представители проекта.

"Зеленского сбил грузовик": скандал с видео получил продолжение

При этом собеседники добавили, что никакого отношения сам Петр Порошенко и его предвыборный штаб к этому скандальному ролику не имеют - он был создан и залит в социальные сети без их ведома.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал присоединятьсяк проекту "Европейское будущее Украины" в своих соцсетях.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Відос чьоткій) настрій підіймає
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Севченко Николай
Севченко Николай
Жаль, что некоторым умственно отсталым нужно еще и объяснять, что этот ролик сделала не команда Порошенко. Это не их методы.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ага)))) расскажите об этом бабушке в красных кедах))) Петьку уже колбасит в разные стороны.
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