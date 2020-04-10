Это очень важный текст. Он написан для того, чтоб вы поняли куда и как нас тащат. Он большой. Но прочитайте его. Это важно. То, что я сейчас напишу, видно не всем, но от этого не перестает быть фактом. Зеленского последовательно загоняют в изоляцию. Да, его хотят изолировать от Запада. Но он этого не понимает вследствие отсутствия опыта и знаний. Загоняет пророссийское окружение. Системно и методично. И Зеленскому на это никто не укажет. Некому. Хотя, если проанализировать ситуацию, то легко начинаешь понимать системность происходящего.

Владимир Зеленский

Меня тяжело назвать симпатиком политики Зеленского. Просто невозможно. Я изначально надеялся, что осознавая свою некомпетентность и отсутствие опыта, ему хотя бы хватит ума окружить себя компетентными экспертами. Но он окружил себя сценаристами, юмористами, аферистами и бизнес-партнерами. К сожалению для Зеленского эти люди не обладают достаточными компетенциями, чтоб понять куда тащат шестого президента Украины. А его ведут по тому же пути, по которому уже когда-то Медведчук водил Кучму. Только теперь ведет Ермак Зеленского. Но задачи ставят те же самые люди. Сейчас объясню о чем я.

В сентябре 2000 года был убит известный оппозиционно настроенный журналист и основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе. 28 ноября того же года Александр Мороз с парламентской трибуны обнародовал аудиозапись переговоров, которые якобы происходили между Леонидом Кучмой, тогдашним главой его администрации Владимиром Литвином и министром внутренних дел Юрием Кравченко, которые свидетельствовали о причастности этих чиновников к убийству Гонгадзе. Этот "Кассетный скандал" имел для Леонида Кучмы заметные последствия не только в Украине, но и загнала Кучму в международную изоляцию. В одной из порций записей, которые обнародовал Николай Мельниченко, говорилось, что при участии и с санкции Леонида Кучмы осуществлялось снабжение украинских систем радиотехнической разведки "Кольчуга" в Ирак. Доказательства этому так и не нашлось, даже после того, как американские войска вошли в Ирак. Но Кучма фактически оказался в изоляции. Ее символом стала беспрецедентное изменение рассаживания участников Пражского саммита НАТО, который состоялся в ноябре 2002 года, - рассадили по французскому, а не по английскому алфавиту, чтобы Кучма не был соседом премьера Великобритании и президента США. Из-за Гонгадзе и подозрения в продаже "Кольчуг" Кучма стал не рукоподаваем. И это "затишье" в отношениях с западными партнерами подтолкнуло Леонида Кучму к участию в восточном интеграционном образовании - Едином экономическом пространстве, инициатором которого был Кремль, а главным лоббистом в Украине был Медведчук. Это серьезно заморозило тогда все проевропейские инициативы. И если бы не Майдан 2004 года, то скорее всего Янукович бы уже сделал Украину частью Российской Федерации.

Я напомнил вам прошлое. А теперь немного настоящего. Начнем с увольнения понятного Западу Гончарука с должности премьер-министра и назначение мутного Шмыгаля. Эта операция Ермаку удалась на славу. Тем более, что Гончарук действительно звезд с неба не хватал, но точно не воровал. И это больше всего нравилось нашим западным партнерам. Но Ермак протянул своего кандидата, несмотря на сопротивление Запада. Снятие с должности министра обороны Загороднюка, который был ориентирован на НАТО, поддерживался американцами и британцами, и последовательно переходил на их стандарты, запустив более 30 реформ, было больше всего выгодно Кремлю. Потому что Украина в НАТО - это кошмарный сон кремлядей. А после Мюнхенской конференции по безопасности, когда Загороднюк сообщил, что осенью мы получим новый статус от НАТО, всем стало понятно, что его будут сбивать российские лоббисты. Так и произошло. Более того, Ермаку удалось поставить на эту должность персону, которая удовлетворила Кремль. Первым заявлением нового министра обороны Тарана было отказ от перехода на стандарты НАТО и сворачивание почти всех реформ. Его для этого и поставили. Затем послы "Большой семерки" G7 поддержали Генерального прокурора Рябошапку. Но Ермак добился его увольнения и на его место пропихнул Ирину Венедиктову, которую уже называют Вышинский в юбке. Напоминаю, что Вышинский был важным участником сталинских репрессий. А теперь, если снимут и Сытника, к которому я не испытываю симпатий из-за его низкого качества работы, то это еще больше вобьет клин между Зеленским и обобщенным Западом. А еще есть системный буллинг проевропейских политиков и общественников, которые работают на западные гранты. Их называют "соросята" и обвиняют во всех бедах, как будто это они загнали Украину в то положение, которое мы все видим, а не объединенные усилия олигархов, бандитов и политиков с 1991 года. В общем Ермак таки загоняет Зеленского в изоляцию. И выйти из этой изоляции будет не просто.

А если добавить ко всему к этому, что при задетом самолюбии Зеленского, при том, что он в стрессе и всех его детских обидах ему откроет объятия Путин, то Зеленский кинется в них от безвыходности, как когда-то бросился в них Кучма. Но страдать от последствий будем мы с вами. Поэтоу и опасен Ермак и тот вектор, по которому он ведет Зеленского. Но когда бычка ведут на бойню, то никто не говорит ему куда ведут. Зеленский не бычок. А вот готов ли он слышать, я не уверен. И это большая проблема, которая помогает реализации российского сценария. Но в любом случае допустить этот сценарий нельзя. Поэтому задача для всех прогрессивных патриотических сил сегодня - это объединиться и не дать реализовать планы Кремля в Украине. Не дать реализовать, даже если Зеленский и вся его прислуга против!

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