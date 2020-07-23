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Зеленский заявил, что Швейцария спасает Донбасс от гуманитарной катастрофы. Фото

Марина Лисничук
Политика
17,1 т.
Зеленский заявил, что Швейцария спасает Донбасс от гуманитарной катастрофы. Фото

На Донетчину прибыло 17 грузовиков со швейцарской гуманитаркой.

На Донбасс прибыли 17 грузовиков с гуманитарной помощью из Швейцарии, которая направлена для очистки воды в Донецкой области и больницы в Славянске.

По словам президента Владимира Зеленского, в общем эта страна выделит Украине 1,4 млн франков для обеспечения жителей Донетчины питьевой водой. Об этом он сказал во время визита в регион 23 июля вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой, передает пресс служба ОПУ.

"От имени всей Украины благодарен Швейцарии за помощь. Благодаря ей в Донецкой области удается избежать гуманитарной катастрофы", – поблагодарил Зеленский.

Помощь Донетчине от Швейцарии

Помощь Донетчине от Швейцарии (President.gov.ua)

Он отметил, что в пятнадцати грузовиках – необходимые химикаты и реагенты. Кроме этого, один из них доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска, а еще один – аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе.

Помощь Донетчине от Швейцарии

Помощь Донетчине от Швейцарии (president.gov.ua)

"Мы приветствуем новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие три года. От ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков", – цитирует президента пресс-служба ОПУ.

Помощь Донетчине от Швейцарии

Помощь Донетчине от Швейцарии (president.gov.ua)

Помощь Донетчине от Швейцарии

Помощь Донетчине от Швейцарии (president.gov.ua)

Швейцария выделит 1,4 млн франков для помощи Донетчине

Швейцария выделит 1,4 млн франков для помощи Донетчине (president.gov.ua)

Как писал OBOZREVATEL, президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину 20 июля с трехдневным государственным визитом по приглашению главы государства Владимира Зеленского.

Украинагуманитарная помощьДонбассВладимир Зеленский
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