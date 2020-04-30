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30 апреля • обновлено в 16:47
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Зеленский захотел перенять опыт выхода из карантина в Польше: что обсудил с Дудой

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой, где обсудили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Также лидеры стран уделили внимание механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем, передает пресс-служба ОПУ.

Зеленский говорил с Дудою

Зеленский говорил с Дудою

ОПУ

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил за медицинское оборудование, которое Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда же высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировке медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Польше ослабят карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и откроют гостиницы и торговые центры.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Анджей Дуда Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Недавно задержали полицейские Зеленского в общественном месте без маски и собаки и отпустили, потому что проку от него никакого - ни взятку не возьмёшь, ни бока дубинкой не намнешь.
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Ок Івалон
Ок Івалон
Треба знімати карантин негайно, бо вже тепла погода, захворювання, якщо і будуть, то будуть проходити легше. Якщо більша частина населення не перехворіє влтку, то далі буде довга осень-зима-весна, на які при такому підході доведеться знову усе закривати. до речі, приймати до уваги народні методи лікування.
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