Зеленский захотел перенять опыт выхода из карантина в Польше: что обсудил с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой, где обсудили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Также лидеры стран уделили внимание механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем, передает пресс-служба ОПУ.

Зеленский говорил с Дудою ОПУ

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил за медицинское оборудование, которое Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда же высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировке медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Анджей Дуда ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Польше ослабят карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и откроют гостиницы и торговые центры.

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