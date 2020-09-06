Зеленский задумал сделать из Харьковщины Кремниевую долину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о рабочей поездке в Харьковскую область, заявив об украинской Кремниевой долине.

Ролик с поездки опубликован в Telegram-каналах Зеленского и его команды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной", – заявил он.

В Офисе президента отметили, что в регионе работает 35 тысяч ИТ-специалистов, а сам Харьков является первым в Украине по количеству компаний ИТ-отрасли.

"Вместе с тем регион обладает мощным потенциалом и во многих других сферах", – подчеркивается в сообщении.

Зеленскому в Харькове презентовали стратегию, по которой область будет развиваться в течение нескольких последующих лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 сентября в Харьковской области клали асфальт, чтобы успеть к приезду Зеленского.

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