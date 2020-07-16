Зеленский выступил с трибуны перед Радой и президентами Украины

Глава государства Владимир Зеленский выступил с трибуны перед Верховной Радой и президентами Украины.

Глава государства произнес речь на торжественном заседании парламента по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге", – говорится в речи гаранта.

Зеленский добавил, что Украина должна вернуть свои территории, так как многие украинцы отдали свою жизнь за эти земли.

"Да. Мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои – никогда не оказалось бесполезным", – сказал он.

Отметим, что на заседание были приглашены народные депутаты, которые принимали участие в принятии Декларации.

Далее приводим полный текст речи президента:

"Уважаемые народные депутаты! Уважаемые гости торжественного заседания! Уважаемые украинцы!

Тысячелетняя украинская история знает немало документов, которые стали фундаментальными для создания Украинского государства.

И Декларация о государственном суверенитете Украины, без сомнения, – один из них.

Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретения независимости Украины.

Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство.

16 июля 1990 стало действительно историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков нашей родной Украины. С разных партий. С различными взглядами. Но – с целью.

Обратите внимание, никто не "заваливал" декларацию, предлагая восемь тысяч поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался "сбить" ее через Конституционный Суд.

Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков ради воли народа и большой государственной цели.

Дорогие украинцы!

Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге.

Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным.

Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинский, есть только в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад. Сегодня в этом зале находятся народные избранники первого созыва. Их вклад в государства невозможно переоценить.

И присутствующие здесь, и те, кого, к сожалению, нет с нами, – все они вписали свои имена в историю независимой Украины. Сегодня мы бесконечно благодарны каждому из вас.

30 лет назад, имея полярные политические взгляды, вы наглядно показали, что такое государственная позиция. Вы стали живым примером единства и мудрости.

И я уверен, что современным депутатам есть чему у вас поучиться. И никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали они, мы с вами должны беречь и защищать. Как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров.

Для этого я не устану призывать всех нас к настоящей единства. Потому что только в ней – наша сила и победа. Потому что только в ней – Украины.

И с этой высокой трибуны в этот праздничный день я хочу напомнить всем слова инициатора провозглашения Декларации о государственном суверенитете, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня – имея. Чтобы не пришлось потом горько любить ее – потеряв ".

Уважаемые друзья!

Только ссор и раздора. Только манипуляций и политических игр. Только делить украинский и делиться самым. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих.

Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украины.

Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже.

Беречь себя! Беречь наш суверенитет! Беречь Украины!

Слава Украине!"

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