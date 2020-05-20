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20 мая • обновлено в 15:07
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Зеленский высказался о языковом вопросе в Украине: квоты необходимо пересмотреть

3.1т
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет так называемого языкового вопроса. По его словам, справедливость должна будет ко всем национальным меньшинствам.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своего президентства 20 мая. Президент не исключил, что нужно собрать представителей каналов и проконсультироваться по нынешним нормам использования языка в эфире (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Зеленский заявил, что вопрос о языках в Украине искусственный, надо защищать интересы нацменьшинств, но они должны знать украинский.

Зеленский высказался о языковом вопросе в Украине: квоты необходимо пересмотреть

"Я думаю, что с квотами надо навести порядок, если есть такие случаи, привлечь все телевизионные каналы и другие СМИ, давайте сядем проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты. Квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но некоторые детали, они потеряны, а из-за этих деталей мы видим какая-то несправедливость к людям, которые неукраиноязычные в Украине", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что конец эпохи бедности не пришел в Украину, поскольку кризис во всем мире, а "мы деньги не печатаем".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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