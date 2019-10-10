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11 октября • обновлено в 03:28
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"С меня корона не спадет": Зеленский высказался о "шагах на встречу" России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все звонки к главе России Владимиру Путину были совершены по его инициативе.

Об этом он сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, в Киеве. Журналистка из российского издания РБК спросила у Зеленского, "рассматривает ли он возможность предпринять какие-либо шаги на встречу России в одностороннем порядке".

Она уточнила, что имеет ввиду восстановление прямого авиасообщения или отмену ограничений для россиян на въезд в страну.

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"Мне понравилось, как вы сказали: на встречу друг другу в одностороннем порядке", – подметил украинский лидер.

"Смотрите: я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я – с меня корона не спадет. Да и у меня ее нет, потому что я действительно хочу завершить войну. Поэтому, я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу", – добавил Зеленский.

Он отметил, что обе стороны должны хотеть решить конфликт, прекратить стрелять, сесть за стол переговоров и сменить риторику.

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"На встречу друг другу – это продолжить обмен и завершить его… Гуманитарный вопрос является приоритетом", – подчеркнул Зеленский.

"Обмен – это же не принцип: нет, давайте вы нам это, и тогда будем про обмен. Это нечестно по отношению к гражданам своих стран", – сказал он.

Касательно авиасообщения Зеленский подчеркнул, что отмена полетов РФ действительно является экономически не выгодной для Украины. "Но наши люди должны это хотеть. Это важно", – заявил президент.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос на пресс-марафоне.

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Темы
Пресс-марафон Владимира Зеленского Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
'' шаг на встречу'' і ''шаг навстречу'' - це дві великі різниці. Зебіл як раз на жаль має на увазі ''навстречу''.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Красава Зеля! Ты на много умней,чем боров Порошенко. Кончай войну и люди будут тебе благодарны
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ivanov sergej
ivanov sergej
стремно таким обменом хвалится.граждане украины задержанные на территории украины обменяны на граждан украины задержанных на территории россии.
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