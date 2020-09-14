Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Указ № 392/2020 глава государства подписал в понедельник, 14 сентября.

"Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации", – сказанов сообщении.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность.

Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связаные с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной безопасности среды, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины. Документ предполагает снижение напряжения в отношениях с Россией.

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