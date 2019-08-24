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Зеленский ввел День памяти защитников Украины: названа дата

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа.

Об этом он заявил во время своего выступления на Марше Достоинства 24 августа в Киеве на Майдане Независимости.

Отмечается, что праздник будет приурочен к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве проходит торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие Достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

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Тема
Бои за Иловайск
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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