Зеленский ввел День памяти защитников Украины: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа.

Об этом он заявил во время своего выступления на Марше Достоинства 24 августа в Киеве на Майдане Независимости.

Отмечается, что праздник будет приурочен к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве проходит торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие Достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!