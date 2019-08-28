Зеленский встретился со советником Трампа по нацбезопасности: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Они обсуждали приоритетные мероприятия по укреплению партнерства между странами, в том числе и двусторонние переговоры, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Также Зеленский и Болтон говорили о возможном углублении сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергобезопасности и реформы ВСУ.

"Президент Украины высказал надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", – сообщили в ОПУ.

Владимир Зеленский и Джон Болтон ОПУ

Ранее сообщалась предварительная информация, что встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится в Варшаве (Польша).

Как писал OBOZREVATEL, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил готовность США принимать участие в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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