Зеленский vs Путин: Зеркаль подробно рассказала, что надо знать о "нормандских переговорах"

Экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль выразила сомнения в том, что глава РФ Владимир Путин пойдет на встречу в вопросе восстановления мира на Донбассе.

В эфире ток-шоу "Право на владу" опытный дипломат поделилась своими мыслями о "нормандском саммите", который состоится 9 декабря в Париже.

Мир будет, если захочет Путин

Зеркаль призвала Зеленского быть осторожным, делая шаги по прекращению войны, напомнив, что в этом вопросе преимущество у Кремля.

"Возможно ли примирение с теми, кто хочет твоего уничтожения? Важные мотивы. Если у нас есть только одностороннее желание, без желания России заключить мирное соглашение, то мы все время будем иметь конфликт. Мы должны осознавать. Нельзя в одностороннем порядке прекращать огонь, потому что так мы подставляем наших людей и наших воинов", – подчеркнула она.

Молчание Меркель и Макрона

Зеркаль считает, что лидеры Германии и Франции правильно делают, воздерживаясь от лишних комментариев переговоров в "нормандском формате".

"Это играет всем на позитив. Они не хотят повышать ожидания, но продолжают общение. Продолжается согласование позиций. Это очень мудро, что нет заявлений от лидеров. Они продолжают работать. Они понимают, что результат этой работы пока неизвестно", – заявила она.

Елена Зеркаль скриншот

Реинтеграция Донбасса

По мнению Зеркаль, Украина способна достичь договора с Россией по реинтеграции Донбасса в течение одного года, но на полноценное возвращение может уйти до 10 лет.

"На договор можно выйти за год. На реинтеграцию – за 5-10 лет. Зависимо от того, каких мы достигнем условий. У России есть четкая позиция. Путин объявил, что его цель – возобновление России в границах 1795 года. Поменялась ли его цель? Я не слышала", – сказала Зеркаль.

Россия боится суда ООН

Зеркаль уверена, что РФ сделает всё, чтобы помешать довести до конца процесс в Международном суде ООН по делу "Украина против РФ", потому что он будет иметь для нее серьезные последствия.

"Процесс, в котором Россия обвиняется как страна, которая не обеспечивает борьбу с финансированием терроризма, создает вообще новые условия в международном праве", – подчеркнула она.

"Поскольку последний саммит НАТО был посвящен какой теме? Борьбе с терроризмом. О борьбе с терроризмом и о роли России как страны, которая поддерживает терроризм. И я думаю, что это будет иметь очень большие последствия для России, и она это осознает. Именно поэтому они будут делать всё, чтобы не довести этот процесс до конца", – сказала Зеркаль.

Елена Зеркаль скриншот

Почему Украина подписала Минские соглашения

Дипломат напомнила, что Украине пришлось подписать Минские соглашения под угрозами главы РФ Владимира Путина полномасштабного вторжения.

"Минские соглашения подписывались в очень тяжелых условиях. Тогда было Дебальцево, тогда стреляли, тогда Путин говорил, что наши войска в окружении и если мы не подпишем вариант, который он согласовал, то они будут продвигаться дальше", – сказала она.

По ее словам, именно после котла в Дебальцево Путин начал диктовать Украине условия. При этом он подготовил большую команду, которая работала над Минскими соглашениями без перерыва. "Привозят много текстов, которые начинают менять по ходу... Потом, когда читаешь, понимаешь, что всего три слова поменяли содержание", – рассказала Зеркаль.

В чем провал Будапештского меморандума

По словам Зеркаль, документ изначально не имел юридической силы. Однако уже на тот момент вопрос Крыма был довольно острым.

"Там прописаны гарантии территориальной целостности. Не понимать, что нет гарантий юридических, это было ошибкой. Я бы посоветовала обратиться к международному праву. В Украине международный конфликт, мирное соглашение должно быть между Украиной и Россией, с гарантиями и четкими положениями о обязательств сторон", – сказала она.

Диалог с жителями Донбасса

Зеркаль отметила, что людям, которые живут возле оккупированным территорий, необходимо показать, что Украина заботится о них. Она призвала строить там школы, больницы и улучшать условия жизни.

"Люди, которые живут в ОРДЛО, 5 лет получают информацию из российских СМИ. Им будет трудно воспринимать нас. Они слышали, что мы здесь якобы уничтожаем всех русскоязычных, что здесь фашисты. Они обеспокоены, как будет проходить реинтеграция, амнистия, какие будут условия. Главари "Л/ДНР" точно не хотят реинтеграции, потому что они все потеряют", – считает Зеркаль.

Совет украинцам от Зеркаль

Дипломат сказала, как необходимо реагировать обществу на переговоры Зеленского с Путиным: "Основное – это сохранять спокойствие и трезвость мышления. Это все, что мы можем себе позволить перед "нормандией". Думаю, что обществу нужно немного подождать и дать президенту возможность показать себя и показать, как он видит реализацию своих планов".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. Он неоднократно говорил, что "пора заканчивать эту войну".

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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