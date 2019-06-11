Зеленский vs Медведчук: названа главная интрига выборов в Раду

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины главная борьба развернется за голоса избирателей, которые поддерживают мирную риторику и завершение боевых действий на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, кум президента РФ Виктор Медведчук и его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" составят жесткую конкуренцию политсиле президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Тука отметил, что за Зеленского и его партию на парламентских выборах будут голосовать люди, "мировоззрение которых диаметрально противоположное".

"Не является тайной, что достаточно большую поддержку во время президентских выборов Владимир Зеленский получил от жителей вотчины Партии регионов. Сейчас активно включился в парламентскую кампанию Медведчук. Он абсолютно не собирается отдавать голоса своих сторонников, которых ловит на мирную риторику, и передавать их в распоряжение Зеленского и его партии", – пояснил он.

"Будет идти конкурентная борьба, Медведчук будет настаивать, мол, "только мы за мир", а остальные – партия войны. Опровергнуть или подтвердить такие заявления означает для Зеленского и партии "Слуга народа" потерять определенное число сторонников. У меня нет никаких сомнений, что Медведчук не отдаст лавры миротворца Зеленскому. Это единственное, чем владеет Медведчук, и он будет за это бороться", – считает замминистра.

По мнению Туки, Кремль в данной ситуации будет действовать исключительно на стороне Медведчука, и любые уступки РФ в вопросе урегулирования на Донбассе будут подаваться исключительно как результаты миротворческой деятельности представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Сейчас РФ будет всеми усилиями делать все возможное, чтобы после парламентских выборов подтолкнуть партию "Слуга народа" и непосредственно Владимира Зеленского в расставленные объятия Виктора Медведчука для того, чтобы создать такое антиукраинское объединение. Хватит ли у Зеленского мудрости и силы воли устоять – увидим… Медведчук борется за свой электорат, который во время президентских выборов выступил в поддержку Зеленского", – заключил он.

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