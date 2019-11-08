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8 ноября • обновлено в 12:38
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Зеленский внезапно провел кадровые перестановки в СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

Так, Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Одновременно с этим глава государства подписал указ о присвоении Бухареву воинского звания генерал-полковник.

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При этом должность первого заместителя СБУ получил Дмитрий Нескромный.

Еще тремя другими указами Зеленский с должности замглав СБУ уволил Вадима Пояркова, Анатолия Дублика и Дмитрия Нескромного.

Зеленский провел громкие кадровые перестановки в СБУ

Скриншот

Зеленский провел громкие кадровые перестановки в СБУ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ и назначил руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской и Винницкой областях.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Офис президента
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
генерал-полковник Бухарев.... весьма говорящая фамилия... надеюсь, что форма оправдывает содержание))))
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